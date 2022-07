PENAMPILAN Pevita Pearce bisa dibilang tak pernah gagal membuat mata terpesona, terutama kalangan pria. Artis berusia 29 tahun ini seperti memiliki daya pikat tersendiri bagi pria.

Bahkan, kecantikan Pevita Pearce tak luntur sedikitpun saat wajahnya tak dipulas makeup! Hal ini seperti yang terlihat dalam video unggahan Pevita Pearce di Instagram pribadinya.

Dalam video transisi tersebut, awalnya Pevita Pearce tampil dengan bare face alias wajah tanpa riasan. Dia mengenakan outfit tanktop putih dan jaket motif garis-garis warna abu-abu-hitam.

Rambut panjangnya tergerai belum tertata rapi seperti baru bangun tidur. Namun, justru kecantikan perempuan kelahiran 1992 tersebut semakin tampak natural.

Barulah setelah itu, Pevita membuka jaketnya bertransformasi dengan tampilan dalam riasan makeup flawless. Rambutnya digerai dan ditata curly pada bagian tengah sampai bawah.

Pevita pun terlihat semakin cantik dan menawan. Unggahan videonya pun langsung dibanjiri komentar dari netizen.

Hampir sebagian besar netizen terpesona melihat penampilan Pevita Pearce. Tak sedikit pula yang salfok dengan penampilan Pevita tanpa makeup.

"Bare face is the best โค๏ธ," ujar @arrizal_ich***

"No make up aja udah cantik ๐Ÿ˜ข," sambung @depu***

"Cocokan natural cuakepp ๐Ÿ˜ข๐Ÿ˜," kata @vika_21***

"kenapa saya lebih suka mba Pevita yg baru bangun tidur yah๐Ÿ˜Œ๐Ÿ˜ ," ungkap @iriansy***

"ayang ku cantik angettt ciii ๐Ÿ˜๐Ÿ˜," tutur @brilliantti***

"Super super maniezzzz ๐Ÿ˜," timpal @acelaar***

(hel)