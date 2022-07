GLENCA Chysara kembali membawa pulang piala penghargaan Pemeran Antagonis Dalam Series Terfavorit di IDSA tahun ini. Itu berkat perannya sebagai Elsa di sinetron Ikatan Cinta sukses membuat penonton terbawa suasana.

Saking suksesnya, banyak masyarakat yang meluapkan amarah kepada Glenca di kehidupan asli. Meski demikian, Glenca justru merasa senang, karena itu artinya dia berhasil mendalami karakter Elsa.

“Alhamdulilah tahun ini Glenca menang lagi. Glenca sangat bersyukur masih dikasih kepercayaan menjadi pemenang Pemeran Antagonis Terfavorit. Penghargaan ini buat mama sama papa dan buat Rendy terima kasih juga sudah support aku. Terima kasih semuanya,” ucap Glenca saat ditemui di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (27/7/2022).

Penampilan Glenca Chysara sendiri mencuri perhatian di malam penganugerahan IDSA 2022. Kekasih Rendi Jhon tersebut tampil cantik nan memesona dalam balutan one shoulder tulle dress pink. Seperti apa? Yuk, intip 5 potretnya!

1. Korean style

Glenca Chysara tampil memukau dalam balutan one shoulder tulle dress warna soft pink bergaya ala wanita Korea. Terlihat, ada aksen kupu-kupu tosca yang mungil mempercantik dressnya. Tak ketinggalan, mini belt berwarna senada pun turut dipakai untuk menampilkan siluet tubuh yang lebih ramping. Dengan geraian rambutnya yang indah, pesona kecantikan Glenca pun semakin bertambah.

Ya, wanita kelahiran 14 Juli 1995 itu mengaku sedang jatuh cinta dengan Korean Look. Dan, itu memang membuatnya tampak lebih imut. Di momen ini, Glenca juga memakai anting cantik yang menjuntai manja berwarna senada. Sementara untuk alas kakinya, dia memilih stiletto emas bertabur glitter agar lebih elegan. Sambil memamerkan piala kebanggaanya, Glenca Chysara yang tersenyum sumringah tampak begitu memesona. Super pretty!

2. Cantik dengan makeup Korean look





Tak hanya dress, wajah Glenca Chysara pun dirias cantik dengan make up Korean look yang tampak flawless di wajahnya. Permainan bulu mata dan eyeshadow shimmer yang berkilau membuat matanya tampak bersinar di malam puncak IDSA 2022. Perona pipi yang dan lipstik pink yang on point pun membuat wajahnya semakin menawan. Melihat senyumnya yang sumringah, terlihat jelas jika aura kebahagiaan tengah menyelimuti Glenca Chysara.

3. Senyum sumringah





Ini potret Glenca Chysara saat diwawancarai oleh media. Senyumnya yang sumringah tampak tak luntur sepanjang berbicara. Ya, tentu hal itu membuat auranya semakin bersinar. Apalagi didukung pencahayaan yang mumpuni, pesona kecantikan Glenca pun kian berseri.

4. Pamer piala

Kalau ini potret Glenca Chysara berpose cantik memamerkan pialanya di belakang panggung. Senyumnya yang lebar membuat pipi chubby pemeran Elsa itu turut mengembang. Sangat menggemaskan, bukan? Tak ayal jika Rendi Jhon sampai kepincut melihatnya! 5. Piala kemenangan untuk orangtua

Glenca Chysara tentu sangat bangga dengan piala keduanya ini. Lagi-lagi, piala kemenangan sebagai Pemeran Antagonis Dalam Series Terfavorit ini dipersembahkan untuk ayah dan ibunda tercinta. Pasalnya, dukungan keluarga memang menjadi sumber utama semangatnya bekerja. Wah, selain cantik, Glenca juga sosok yang penyayang, ya. Sempurna!