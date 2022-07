DUA aktor dan idol tampan, Sehun EXO dan Cha Eun Woo dari Astro sama-sama baru saja hadir di acara popup store Dior baru-baru ini, 'Dior Men Winter 22'.

Sehun dan Cha Eun Woo hadir untuk menyaksikan peluncuran koleksi busana terbaru musim gugur dan musim dingin khusus pria, dari salah satu rumah mode mewah asal Perancis tersebut.

Sama-sama dikenal punya visual luar biasa, keduanya hadir dengan vibe tampilan berbeda walau sama-sama ganteng.

Sehun, rapper, lead dancer dan visual EXO hadir dengan outfit bertemakan semi-formal, mengenakan outfit berupa semi-formal suit double breasted warna abu-abu yang ia padukan bersama celana kasual warna serupa, dikutip dari Allkpop, Kamis (28/7/2022).Â

(Foto: OSEN)

Sementara, Cha Eun Woo tampil dengan gaya sleek dan clean lewat OOTD serba hitam. Memasangkan turtleneck lengan panjang sebagai atasan bersama celana panjang dan sepatu hitam, dan gaya rambut wet look.

(Foto: OSEN)

Tidak ketinggalan, di acara yang sama juga hadir bintang All of Us Are Dead, Park Solomon yang muncul dengan gaya boyish-boyfriend look. Mix and match kemeja stripes buttoned down biru bersama sweater rajut bermotif floral warna putih krem lengan panjang dan sling bag bermotif warna light gray sebagai aksesori.

(Foto: Newsen)

Nah, di antara ketiganya, kira-kira siapa yang terlihat paling modis dan tampan?