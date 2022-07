AJANG kompetisi MasterChef Indonesia Season 8 telah mengenalkan banyak chef berbakat Indonesia kepada publik. Salah satu peserta yang menarik perhatian penonton karena kemampuan memasaknya yaitu Bryan Ferrysienanda.

Setelah mengerahkan kemampuan terbaiknya, Bryan pun berhasil lolos sampai ke posisi Top 5 MasterChef Indonesia Season 8. Pria kelahiran tahun 1995 tersebut merupakan lulusan Kendall College, Chicago, Amerika Serikat mengambil jurusan culinary arts.

Setelah lulus dari MCI 8, kini Bryan mulai aktif membuat konten seru di YouTube channel miliknya untuk menghibur para penggemar. Melanjutkan dari video perjalanan ke Yogyakarta menggunakan kereta yang telah diunggah sebelumnya, kini Bryan melanjutkan videonya ketika berkeliling Kota Yogyakarta.

Bersama temannya, Reynold, Brian langsung menuju ke Malioboro saat baru sampai di Yogya pada malam hari. Setelah puas berkeliling Malioboro, mereka berdua kemudian mengunjungi rumah makan gudeg bernama “Gudeg Yu Djum”.

Keesokan harinya, Bryan dan Reynolds kembali mengunjungi sebuah rumah makan. Kali ini mereka mengunjungi “Jejamuran”, sebuah rumah makan yang menyajikan olahan masakan serba jamur. Mereka memesan tongseng jamur, sate jamur, jamur crispy, dan rendang jamur. Tak sampai di situ, Bryan dan Reynold juga sempat berbincang dengan pemilik rumah makan “Jejamuran” bernama Pak Ratidjo. Tentunya kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Bryan.

“I feel it’s just such a blessing because he end up spelling so many stories, life lessons that just so magnificent,” ujar Bryan.

Tujuan Bryan dan Reynold selanjutnya adalah rumah makan soto bernama “Warung Soto Kadipiro”, kemudian dilanjutkan ke destinasi wisata sejarah “Situs Tamansari”. Malam harinya, Bryan dan Reynold menghadiri acara utama yang menjadi alasan kedatangan mereka ke Yogya. Acara tersebut bertajuk “Meat in Yogya” yang merupakan sebuah kolaborasi 7 Praktisi food and beverages. Dengan sistem all you can eat, Bryan dan Reynold dimanjakan dengan berbagai macam olahan daging yang dimasak oleh chef dari Mil’s Kitchen.

Tak sampai di situ, keesokan harinya, Bryan dan Reynold juga menyempatkan waktu mereka sebelum kembali ke Jakarta untuk mencoba jajanan pasar di Yogya yang viral karena cuplikannya di netflix bernama “Lupis Mbah Satinem”. Saking antrinya, Bryan dan Reynold yang sudah mengantri sejak jam 6 pagi mendapatkan antrian nomor 38. Di “Lupis Mbah Satinem” yang hanya berjualan di pinggir jalan tersebut, Bryan dan Reynold memesan cenil, gatot, dan tentunya lupis.

“Delicious snack, it’s good, and worth to wait,” ujar Bryan.

Buat yang penasaran dengan keseruan Bryan dan Reynold keliling Yogyakarta, langsung aja cek videonya di YouTube Channel Bryan Ferrysienanda, ya!

(mrt)