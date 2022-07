RAISA Andriana memang dikenal dengan riasan wajah yang tergolong natural, namun tetap terlihat menawan. Tak ayal jika para pria kerap kepincut melihat pesona istri Hamish Daud itu.

Rupanya, ada satu produk yang tak pernah absen dari tas Raisa, yakni lipstik. Bukan lain tidak bukan, itu agar dirinya tetap terlihat fresh dan cantik di berbagai kesempatan. Bahkan, ibu Zalina Raine Wyllie itu bisa membeli lipstik baru jika barang itu tertinggal di rumah.

Berawal dari kecintaannya terhadap lipstik, akhirnya Raisa meluncurkan label makeup sendiri bernama Raine beauty. Dalam peluncuran perdana, ia memperkenalkan dua produk makeup untuk bibir, Lip Velvet Hydrating Balm dan Lipslick Tinted Oil.

Menariknya, dua produk andalan ini memiliki formula buildable yang berasal dari tiga jenis plant-oils yang mampu melembabkan sekaligus menghidrasi bibir. Tak hanya soal warna-warna yang cantik, menurut Raisa, produk makeup juga menjadi wujud dari selebrasi, self care sekaligus self love bagi para perempuan.

"Makeup punya power lebih dari sekedar warnanya bagus. Makeup itu bisa bangkitin feminine energy kita, kepercayaan diri kita, bukan dari luar aja, tapi juga dari dalam. Ini adalah wujud dari selebrasi sekaligus self love para wanita," kata Raisa Andriana selaku CEO Raine beauty saat konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (28/7/2022).

Raisa memang sudah bermimpi meluncurkan label makeup sendiri sejak tahun 2016. Saat itu, ia menuangkan mimpinya dalam bentuk sketsa di sebuah diary khusus. Hingga saat pandemi tiba, ia intens bertemu sang sahabat, Titania Fairuskha, yang ingin mewujudkan mimpinya saat sesi saling curhat.

Ya, Raisa tak sendirian dalam membangun label makeup ini. Bersama Fairuskha, perempuan kelahiran 6 Juni 1990 itu menentukan konsep brand, menghubungi pabrik kosmetik, hingga tampilan dan racikan akhir setiap produk. Pelantun Mantan Terindah itu menegaskan bahwa produk yang dibuatnya selalu disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

Shades lipstiknya dikurasi sesuai keberagaman warna kulit perempuan Indonesia, simple and non-complicated. Sementara itu, nama Raine beauty diambil dari nama tengah putri Raisa yang artinya 'ratu' dalam bahasa Prancis. Dengan harapan, setiap perempuan bisa menjadi sosok ratu yang anggun dan powerful.

"Kita juga mengusung konsep conscious beauty, yang merupakan bentuk kepedulian pada kecantikan sejati diri sendiri dengan memperhatikan apa yang digunakan pada tubuh, termasuk proses pengemasannya," ucap Fairuskha selaku Co-Founder.

Label makeup Raisa ini sudah menerapkan konsep produk kosmetik yang bersih dan berkesadaran (conscious and clean beauty), dimana produk tersebut halal, vegan formula, no harmful materials, no paraben, serta cruelty free.

Selain itu, ia juga berkomitmen terhadap circular economy yang terakomodasi melalui kemasan produknya, yang terbuat dari 50% PCR (post-consumer recycled plastic) atau bahan daur ulang plastik bekas pakai. Kemasan yang sederhana dan ramah lingkungan ini diharapkan dapat mengingatkan pengguna untuk selalu berkesadaran dalam mengonsumsi makeup.

Produk Lip Velvet Hydrating Balm dari Raine beauty menawarkan lima shade bernama Coming Home, Deep Sense, Gentle Light, High Spirit, dan My Serenity. Sedangkan, Lipslick Tinted Oil menawarkan lima shade variasi warna merah yang berbeda bernama My Signature, Mostly Me, Morning Aura, Love Language, dan Secret Weapon. Kabarnya beberapa produk ini sudah habis laris manis terjual. Sudah pasti lipstik ini ditunggu-tunggu oleh para penggemar Raisa dan pecinta make-up. Tertarik membelinya?