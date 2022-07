Pemenang MasterChef Indonesia Season 8, Jesselyn Lauwreen, merupakan gadis asal Medan kelahiran 1 Maret 2000. Peserta termuda di MasterChef Indonesia Season 8 tersebut berhasil mencuri perhatian publik berkat kepiawaiannya dalam memasak.

Jesselyn yang pernah mengenyam pendidikan di sekolah kuliner dan perhotelan ternama, Le Cordon Bleu Thailand ini telah lulus pada 2020 lalu. Tak heran jika kemampuan masaknya sudah sangat mumpuni. Kini, setelah namanya semakin dikenal setelah menang MasterChef Indonesia Season 8, Jesselyn pun mulai rutin mengunggah video aktivitas kesehariannya di YouTube Channel pribadinya.

Setelah mengunggah video vlog di Bangkok part 1, kini di tanggal 21 Juli 2022, Jesselyn lanjut membagikan momen perjalanannya dengan video vlog di Bangkok part 2. Video diawali dengan sarapan bersama keluarga dengan memesan makanan online sehingga begitu terasa kehangatan Jesselyn dan keluarga di ruang makan.

Selanjutnya, Jesselyn ditemani adiknya menuju ke sebuah restoran untuk meet up dengan teman-teman lamanya saat ia kuliah di Bangkok, Thailand. Tak hanya bertemu dengan teman-temannya, Jesselyn juga bertemu dengan 2 chef di sekolah masaknya tersebut. Momen tersebut diselimuti oleh rasa bahagia dan haru dari Jesselyn hingga ia sempat meneteskan air matanya.

Selama liburannya di Bangkok, kegiatan Jesselyn dan keluarga banyak dihabiskan untuk makan bersama dan shopping. Hingga akhirnya Jesselyn dan adiknya merasa bosan dengan kegiatan yang selalu sama setiap harinya. Meskipun begitu, Jesselyn tetap enjoy dan menikmati liburannya bersama keluarga.

β€œIt’s getting a little bit repetitive and excessive,” ujar Jesselyn.

Di hari selanjutnya, Jesselyn memiliki kesempatan untuk bertemu dengan peserta MasterChef all stars Thailand di sebuah restoran. Ia tampak mengabadikan momen kebersamaannya lewat sebuah foto dengan kontestan MasterChef Thailand bernama Jessica Wang.

Keesokan harinya, Jesselyn dan keluarga akhirnya pulang kembali ke Indonesia. Ia dan ayahnya mengatakan bahwa liburannya ke Bangkok saat itu begitu luar biasa, dan pastinya akan kembali lagi ke Thailand setelah pandemi covid semakin stabil.

Buat yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Jesselyn dan keluarga ke Bangkok, langsung aja cek videonya di YouTube Channel jesselyn lauwreen, ya!

---

PT Suara Mas Abadi (SMA) dengan label Hits Records adalah perusahaan bergerak dalam bidang industri rekaman di bawah PT Star Media Nusantara (SMN) yang merupakan bagian dari PT MNC Studios International Tbk.

Hits Records memantapkan fokusnya kepada karya musik bergenre Pop, Folks, RnB, dll. Kesuksesan Hits Records dapat dilihat dari talenta-talenta yang dimiliki, seperti Andmesh Kamaleng, Mahalini Raharja, Nuca, Novia Bachmid, dll.

PT Suara Mas Abadi mengembangkan diri dengan membentuk divisi digital yang diberi nama StarHits dengan fokus untuk monetisasi aset digital MNC group, bekerjasama dengan banyak konten kreator untuk memproduksi konten yang bermutu.

StarHits juga ditunjuk oleh YouTube sebagai MCN (Multi Channel Network). Selain menyediakan layanan dalam pengelolaan konten, StarHits memiliki tujuan untuk mendistribusikan konten secara efektif ke seluruh platform media untuk meningkatkan jangkauan audiens, perlindungan konten atau hak cipta, & monetisasi konten.

Temukan kami di:

Website: https://www.starhits.id/

Facebook: https://www.facebook.com/starhitsidn

Twitter: https://twitter.com/Starhitsid

Instagram: https://www.instagram.com/starhitsid/

#JesselynLauwreen

#smn

#starhits

#hitsrecords

#msin

#mncstudiosinternational

(hel)