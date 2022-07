PENGAWAL presiden biasanya identik pria dengan penampilan sangar, menakutkan dan tegas. Mereka selalu siap siaga mengawal kemana pun seorang presiden pergi.

Namun, tugas pengawal beberapa presiden di dunia ternyata tak hanya seorang pria. Ada beberapa perempuan cantik yang juga pernah menjadi pengawal presiden. Siapa saja mereka?

Berikut pengawal presiden paling cantik di dunia yang sudah dirangkum dari Top Files, Youtube iNews Variety Show, Jumat (22/7/2022).

4. Sofia Loren Deliu

Sofia Loren Deliu merupakan pengawal cantik asal Filipina. Dia dipilih langsung oleh Presiden Rotrigp Duterte untuk jadi pengawalnya.

Selain handal dalam urusan kepegawaian, Sofia Loren Deliu juga seorang model. Sofia Loren Deliu mengikuti kontes kecantikan di Filipina meksi tidak keluar sebagai pemenang.

3. Anna Khramtsova





Anna Khramtsova sempat menjadi pengawal khusus untuk Presiden Rusia, Vladimir Putin. Namun, Anna dipecat usai memenangkan kontes kecantikan 'The Beauty of The National Guard' pada tahun 2019.

Anna Khramtsova memang memiliki paras cantik dengan rambut pirang bak barbie dari Rusia. Tak heran jika dia memenangkan kontes kecantikan.

Meski rupanya yang cantik dan menawan bak barbie, kehadiran Anna sebagai barisan militer Rusia saat itu tak boleh diremehkan. Dia dikenal memiliki kemampuan militer yang luar biasa

2. Lee Su Ryeon Selanjutnya ada sosok Lee Su Ryeon yang merupakan pengawal presiden Korea Selatan. Dia juga pernah mengikuti ajang kontes kecantikan dan terus melanjutkan tugasnya sebagai pengawal presiden. Meski sempat masuk dalam jajaran pasukan elit, Lee akhirnya banting stir menjadi artis. 1. Serda Ambar

Sosok perempuan cantik ini mulai dikenal setelah mengawal presiden Joko Widodo (Jokowi) saat sholat Idul Adha di daerah Jawa Barat pada tahun 2018. Saat itu Serda Ambar memakai kemeja putih dengan celana hitam, sosoknya yang cantik di antara laki-laki sekitarnya sangat mencuri perhatian.