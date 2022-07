KULINER khas Bali dikenal memiliki cita rasa yang lezat dan menggugah selera. Kelezatan kuliner khas Bali membuat siapapun rindu untuk melancong ke Pulau Dewata.

Namun, mencicipi kuliner khas Bali tak selalu harus berlibur ke Pulau Dewata. Karena di Jakarta ada beberapa tempat makan yang menyajikan masakan khas Bali dengan cita rasa sama persis. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut rekomendasi tempat makan kuliner khas Bali di Jakarta, Sabtu (30/7/2022).

1. Taliwang Bali





(Foto: @taliwangbali/Instagram)

Restoran Bali yang ada di Jakarta adalah Taliwang Bali. Restoran yang menjual makanan khas Bali mulai dari ayam bakar, nasi campur bali hingga sajian sate lilit yang menggugah selera.

Selain makan ditempat, restoran ini menyediakan food delivery untuk para penikmat restorannya. Untuk pengunjung yang muslim pun tidak perlu risau karena restoran Taliwang Bali ini sudah halal.

Untuk jam buka, Taliwang Bali buka mulai pukul 10.00-22.00 WIB setiap hari dari Senin-Minggu. Restoran ini berlokasi di Pacific Place Mall, Lantai 4, Jalan Jendral SUdirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

2. Smarapura

(Foto: @smarapura/Instagram)

Jika ingin mencobai aneka sate dengan berbagai macam jenis sambal, Smarapura Tradisional Resto pilihannya. Kenikmatan yang disajikan dari restoran tersebut tentu tidak diragukan lagi.

Untuk restoran yang berlokasi di Jl. Tebet Timur Dalam, No. 43, Tebet, Jakarta Selatan ini buka mulai Senin-Minggu pukul 10.00-23.00 WIB.

3. Little Ubud

(Foto: @little.ubud/Instagram)

Bagi pencinta makanan pedas yang nikmat, Nasi Pedas di restoran Little Ubud adalah pilihan yang tepat. Menu ini menjadi best seller di Little Ubud, sebab rasa pedas yang nampol serta lauk yang beragam sangat cocok dimakan kapan saja.

Selain menu nasi pedas, di Little Ubud juga menyediakan sup ikan Bali yang segar dan spesial. Restoran ini terletak di Ruko The Metro, Blok 6 Unit KJ. PAantai Indak Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Untuk jam buka, restoran ini buka mulai Senin-Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.

4. Hello Putu Made (Foto: @helloputumade/Instagram) Restoran khas Bali selanjutnya adalah Hello Putu Made. Restoran ini memiliki menu yang variatif dengan kisaran harga terjangkau untuk dikunjungi bersama keluarga. Makanan disini banyak yang disajikan menggunakan bambu dan daun pisang agar memiliki aroma yang khas. Hello Putu Made buka mulai Senin-Minggu pukul 10.00-21.00 WIB dengan beralamat di Senayan City, Lantai 5. Jl. Asia Afrika, Senayan, Jakarta Selatan. 5. Halo Bali (Foto: @halobali.jkt/Instagram) Rekomendasi restoran terakhir adalah Helo Bali, sajian makanan khas Bali yang cukup terjangkau jika ingin menyantap yang autentik. Menyajikan banyak menu, restoran ini mempunyai menu favorit yaitu nasi jangkep betutu dengan bumbu yang khas. Restoran ini memiliki lokasi di Menara Bidara 1, Lantai Ground. Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Mulai buka dari Senin-Minggu pukul 09.00-20.00 WIB.