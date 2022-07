VALENCIA Tanoesoedibjo baru saja meluncurkan flagship store pertama Clemence Ellery di Park Hyatt Jakarta baru-baru ini.

Dalam perayaan flagship store pertamanya, Clemence Ellery memperkenalkan lima koleksi terbaru yang memesona dalam acara The Grounds of Clemence.

Kelima koleksi itu terinspirasi oleh perpaduan eklektik budaya, warna, dan gerakan kontemporer yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Berikut ulasannya.

1. Gemstones

Koleksi Gemstones adalah bentuk ekspresi spektakuler dari kode estetika Clemence Ellery, mewakili lima pemiliknya yang memiliki latar belakang dan kepribadian yang berbeda. Ya, Valencia Tanoesoedibjo tidak sendirian dalam mendirikan perusahaan ini. Ada empat sahabat lainnya yang turut terlibat, yakni Natalie Ie, Jenifer Patricia, Jeanice Lie, serta Hendra Zhou.

Koleksi Gemstones sendiri mengubah batu permata langka menjadi perhiasan yang lebih modis dan eksotis. Secara khusus, koleksi ini diluncurkan untuk merayakan semangat hidup melalui warna-warna yang unik dan estetik.

"Gemstones ini unik karena gak semua orang bisa dapetin yang sama. Jadi, kalau kamu udah dapet sekali, belum tentu dapat yang kedua kali, very limited," ujar Natalie Ie selaku Direktur Clemence Ellery kepada MNC Portal Indonesia.

(Foto: MPI/ Faisal)

2. Heritage

Koleksi Heritage terinspirasi dari paralelisme individualitas dan keunikan antara perhiasan dan blok bangunan kehidupan. Tidak ada dua orang yang sama, begitu pula dalam urusan perhiasan. Desain dari koleksi Heritage ini terinspirasi dari bentuk DNA, yakni heliks, menandakan keintiman antara perhiasan dan pemakainya.

"Aku dulu tertarik sama heliks itu karena belajar biologi ya. Helix structure itu very cool, tapi gak pernah dijadikan perhiasan dan meaning-nya itu bagus banget. Akhirnya kita jadiin signature Clemence Ellery, jadi kalau orang lihat udah tau kalau itu dari Clemence," ucap Natalie.

(Foto: MPI/ Faisal)

3. Communique

Koleksi Communique terinspirasi dari semangat berani para generasi terkini. Desainnya terkesan simpel dan minimalis, dipasangkan dengan berbagai bentuk berlian, batu, dan warna yang cantik agar lebih menawan. Koleksi ini dirancang sebagai simbol kepercayaan diri, setiap bagiannya adalah reinterpretasi kepercayaan diri pemiliknya. "Maunya yang make koleksi itu bisa fun, pokoknya memaparkan bahwa orang itu bebas berekspresi," ujar Natalie.

(Foto: MPI/ Faisal)

4. Love Roulette

Cinta seperti rolet, datang dalam berbagai bentuk dan segi. Itulah yang menjadi motivasi Clemence Ellery meluncurkan koleksinya yang satu ini, sebuah penghormatan kepada keindahan dan pesona cinta. Koleksi Love Roulette menyambut beragam interpretasi dari romansa melalui warna luar biasa dari batu permata berharga yang mengekspresikan universal sentimen cinta.

Koleksi ini memulai debutnya dengan serangkaian safir multi-warna dalam bentuk hati bezel-set, menampilkan keindahan menakjubkan yang menjalin jalan ke inti hati pemiliknya. "Pokoknya ini dibuat khusus untuk menggambarkan cinta," kata Natalie.

(Foto: MPI/ Faisal)

5. Brasserie

Terakhir ada koleksi Brasserie, sebuah mahakarya yang terinspirasi dari kafe Prancis dan berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Harapannya, perhiasan ini mampu menambah kebahagiaan hari-hari pemakainya. Koleksi Brasserie memiliki desain yang melambangkan kepribadian dan karakteristik seseorang yang menyenangkan.

Koleksi ini juga hadir untuk menciptakan kesan pertama yang tak terlupakan sekaligus menunjukkan sekilas identitas seseorang. Koleksi ini menggemakan keanggunan dengan sedikit kegembiraan dan keceriaan di setiap perhiasan desainnya. So beautiful! "Jewelry is not just diamonds tapi bisa representing what you like. Misalnya croissant itu kamu banget, nah cocok di koleksi kita yang Brasserie," tandas Natalie.

(Foto: MPI/ Faisal)