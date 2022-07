ANDA pasti pernah mendengar peribahasa, โ€œyou are what you eatโ€. Peribahasa satu ini menggambarkan kurang lebih, kesehatan seseorang memang tercermin salah satunya dari apa yang dimakan.

Termasuk soal kesehatan gigi, makan-makanan manis mengandung gula seperti permen, atau minuman bersoda yang bisa membuat gigi keropos atau berlubang.

Nah, ada makanan yang tak baik untuk kesehatan gigi, tapi ada juga beberapa makanan yang diketahui bisa meningkatkan kesehatan gigi kita loh! Apa saja makanan tersebut? Berikut rekomendasi dari Dr. Surbhi Bhatia, Chief Dentist sekaligus CEO of Lifeberries Healthcare, sebagaimana dikutip dari NDTV Food, Minggu (31/7/2022).

1. Keju: Menurut suatu survei, disebutkan bahwa mengonsumsi keju bisa meningkatkan pH di mulut dan menurunkan risiko kerusakan gigi. Keju juga mengandung kalsium dan protein, nutrisi yang memberi kekuatan pada gigi.

2. Sayuran berdaun hijau: Kaya akan vitamin dan mineral sekaligus rendah kalori. Sayuran hijau contohnya kangkung dan bayam juga meningkatkan kesehatan mulut loh! Sayuran berdaun hijau seperti ini tinggi akan kalsium, yang menciptakan enamel pada gigi. Enamel inilah yang berfungsi untuk melindungi gigi dari kerusakan.

3. Apel: Buah garing dan manis satu ini memiliki kandungan air dan serat yang tinggi. Makan apel menghasilkan air liur di mulut, yang berfungsi untuk membilas bakteri dan biji-bijian makanan. Komposisi buah yang berserat juga meningkatkan kesehatan gusi. 4. Yoghurt: Mirip dengan keju, yoghurt kaya kalsium dan protein. Ideal dikonsumsi untuk kekuatan dan kesehatan gigi. Tidak hanya itu, yoghurt juga punya probiotik (bakteri baik) yang bermanfaat bagi gusi karena bisa membilas bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Tapi ingat, pilih jenis yoghurt yang plain tanpa tambahan gula. 5. Wortel: Makan beberapa wortel mentah yang kaya akan serat, setelah setiap makan meningkatkan produksi air liur di mulut, ini disebutkan bisa bantun mengurangi ancaman gigi berlubang. 6. Almond: Bermanfaat untuk gigi karena merupakan sumber kalsium dan protein baik tapi tetap rendah gula. BACA JUGA:3 Makanan Laut yang Mengandung Kolesterol Tinggi, Apa Saja Ya? BACA JUGA:Resep Petai Udang Daging Cincang, Menu Otentik Thailand yang Bikin Makan Nambah Terus!