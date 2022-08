ATLET selancar Stephanie Gilmore telah menjadi Juara Dunia tujuh kali di Tur Dunia WSL Wanita (2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2018). Tujuh kali menjuari kejuraan dunia, tentu saja membuat prestasi Stephanie Gilmore tidak perlu diragukan lagi.

Selain prestasinya yang gemilang, paras cantik Stephanie Gilmore pun turut mencuri perhatian. Tak jarang dia tampil modis nan seksi di berbagai kesempatan. Seperti apa? Dihimpun dari Instagram @stephaniegilmore, berikut 6 potretnya.

Style ala cewek kue

Kalau kata anak zaman sekarang, tampilan Stephanie Gilmore ini dikategorikan sebagai style cewek kue. Ya, dia memakai one set knit premium warna-warni yang sukses mencuri perhatian.

Bucket hat merah pun turut dipakai sebagai pelengkap. Dengan rambut berantakan yang tersibak angin, Stephanie Gilmore justru semakin menawan. "Only you can rock this outfit!!" tulis gal****.

Pose selonjoran di pantai

Stephanie Gilmore tampil seksi mengenakan sweater kuning dan celana pendek. Ya, outfitnya memang tidak terlalu terbuka, tapi aura keseksiannya tetap saja membara. Apalagi Gilmore berpose tengkurap manja di atas pasir.

Pengambilan angle foto dari samping pun membuat bokongnya yang kencang tersorot di kamera. Stephanie Gilmore memang tahu betul cara bergaya yang menggoda. So sexy!

Sexy swimsuit Stephanie Gilmore tampil seksi mengenakan swimsuit ungu bertali oranye dengan motif kembang-kembang di potret ini. Sebelum renang, dia memadukan outfitnya dengan bawahan tartan merah agar tak terlalu sensual. Meski begitu, kesan seksi tetap saja mencuat karena swimsuit itu tampak sangat ketat. Apalagi rambutnya yang pirang dibiarkan terurai tertiup angin. Agar lebih maksimal, Gilmore juga memakai kacamata hitam sebagai aksesori. Dengan cahaya sinar matahari yang mumpuni, pesona kecantikan Stephanie Gilmore pun tampak berseri. So pretty! Selancar di Bali Stephanie Gilmore menjadi pemenang di seri ketiga Liga Selancar Dunia atau World Surf League (WSL) Champions Tour 2019 di Bali. Kala itu, sang atlet sangat senang mendapat sambutan hangat hingga sempat diarak dengan tandu seusai babak Final di Pantai Keramas, Gianyar, Bali. Di sini, dia pun mencoba memakai mahkota emas khas wanita Bali yang menjulang tinggi, lengkap dengan baju adatnya. Melihat senyumnya yang lebar, tentu saja aura kebahagiaan begitu menyelimuti Gilmore di momen ini. Glamour dress Stephanie Gilmore tampil glamor dalam balutan dress pink metalik yang berkilauan. Aksen ruffle yang menghiasi lengan dan rok memberi kesan manis nan anggun pada penampilannya. Gilmore memadukan outfitnya dengan ankle strap heels hitam agar lebih elegan. Tidak lupa, wajahnya pun dipulas dengan makeup natural look agar lebih maksimal. Dengan geraian rambutnya yang indah, Stephani Gilmore sukses menghipnotis pandangan pria. So gorgeous! Cantik natural Tak hanya pandai bermain selancar, Stephanie Gilmore juga punya bakat dalam dunia musik. Dia tampak begitu mahir dan menikmati setiap petikan gitarnya di potret ini. Outfitnya simpel saja, memadukan tank top putih dengan kulot biru garis-garis agar tetap modis. Meski tanpa pulasan makeup, Gilmore tetap saja cantik dan memesona. Sungguh sempurna!