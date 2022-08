GAYA rambut Marion Jola mencuri perhatian publik. Jika sebelumnya penyanyi asal Kupang itu tampil dengan rambut panjang yang menawan, kali ini dia terlihat lebih fresh dengan gaya rambut pendek yang menggemaskan.

Penampilan baru yang diciptakan oleh Hairstylist Kiefer Lippens itu dipamerkan dalam akun Instagram-nya. Di awal video, perempuan yang akrab disapa Lala itu masih tampil dengan rambut panjangnya mengenakan crop top hitam dan celana panjang hijau.

Kemudian, dia berlenggak-lenggok bak model menyibakkan rambutnya. Dengan transisi yang apik, tampilan rambut Lala berubah seketika menjadi pendek di atas bahu dan semakin cantik. "Say hi because short haired lala is back," tulisnya dalam keterangan, Senin (1/8/2022).

Rambut itu terlihat dipotong rata dengan belahan rambut tengah, memberi ilusi wajah lebih proporsional. Dengan bangga, Lala memainkan rambutnya yang indah di depan kamera. Mulai angle depan, kanan, kiri, hingga belakang pun turut ditampilkan.

BACA JUGA :Â 5 Gaya Imut Marion Jola yang Bikin Cowok-Cowok Kepincut

Sesekali, Lala juga memasang wajah fierce dengan tatapan mata yang menggoda. Ya, imej seksi memang tak bisa lepas dari sosok Lala. Apalagi outfit simpel yang kasual itu memamerkan perut rampingnya. So hot!

BACA JUGA :Â Cantiknya Marion Jola Bergaya ala Cewek Bumi, Mama Manise!

Sontak unggahan itu dibanjiri beragam reaksi netizen. Banyak yang terpana melihat pesonanya, tak sedikit pula yang menyebutnya semakin cantik dan fresh.

"Auranya sexy ya😍😍.i love your skin lala," tulis aid****.

"Look fresh," tulis lev****.

"Looks so sporty and elegant...georgy," tulis hel****.

"Kayak Agnes mo sekilas.. idolakuuu bgt sihhh lala," tulis mayy****.

"CANTIK BNGT AH," tulis git****.

"Hey, ga bisa gini ih, cakepnya kebangetan," tulis el****.

(hel)