KISAH cinta seorang guru yang menikahi mantan muridnya sendiri sempat viral dua tahun lalu. Mereka adalah Muhrianti dan Abdul Kodir.

Abdul Kodir adalah murid Muhrianti atau sering dipanggil Yanti saat masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Sementara itu, Yanti merupakan seorang guru Bahasa Inggris.

Selang beberapa tahun kemudian, keduanya mantap menikah, meski terpaut usia 10 tahun. Seperti apa sosok keduanya? Berikut tujuh potret mesra Yanti dan Abdul Kodir, sebagaimana MNC Portal rangkum dari berbagai sumber, Senin (1/8/2022)

1. Senyum sumringah





Melihat senyum Muhrianti dan Abdul Kodir yang sumringah, terlihat jelas jika kebahagiaan menyelimuti pernikahan mereka. Keduanya pun tampak begitu mesra, Yanti tanpa ragu merangkul sang suami, sementara Kodir dengan genit mencolek dagu sang istri. Yanti melemparkan lirikan maut yang bikin Kodir semakin kepincut. Sambil saling mendekatkan pipi, Muhrianti dan Abdul Kodir tampak begitu romantis!

2. Potret semasa SMA





Kalau ini potret saat Abdul Kodir masih menjadi murid Muhrianti di bangku SMA. Kodir tampak begitu manis dalam balutan seragam SMA, sedangkan Yanti tampak cantik natural dengan seragam hitam-putihnya. Sambil tersenyum lebar ke arah kamera, keduanya tampak begitu menggemaskan.

Awal mula kedekatan mereka sendiri terjalin saat kegiatan karnaval dan acara kelulusan di sekolah. Saat itu, Muhrianti ditunjuk sebagai pembimbing acara dan Abdul Kodir sebagai salah satu siswa yang ikut dalam acara tersebut. Mereka kemudian bertukar kontak hingga memiliki kedekatan, dan akhirnya mantap melanjutkan ke jenjang pernikahan pada tahun 2020. So sweet!

3. Pamer buku nikah

Ini dia potret pernikahan mereka Abdul Kodir dan Muhrianti. Kodir tampak gagah dan berkharisma memakai baju pengantin dan peci putih, lengkap dengan ronce melatinya. Sementara Yanti tampil anggun dalam balutan hijab putih dan gaun pengantin berwarna senada. Agar lebih menawan, mahkota mengilap pun turut disematkan sebagai aksesori. Dilengkapi pulasan makeup flawless look dan blush on yang on point, penampilan Yanti pun semakin sempurna. Ditambah lagi dengan henna dan ronce melati yang menjuntai manja di hijabnya. Dengan bangga dan berbahagia, Abdul Kodir dan Muhrianti pun memamerkan buku nikahnya ke kamera. Sangat serasi!

4. Baju pengantin hijau





Jika sebelumnya mereka mengenakan busana serba putih, kali ini Abdul Kodir dan Muhrianti tampil kompak mengenakan busana hijau emerald. Kodir tampil gagah mengenakan setelan jas coklat dan Yanti tampil memesona dalam balutan gaun hijau yang mengilap. Juntaian hijab yang cantik semakin mempermanis penampilannya. Sambil berpose saling berhadapan dan menatap kamera, aura kebahagiaan begitu terpancar dari pasangan manis ini!

5. Canda tawa Kini Abdul Kodir dan Muhrianti sudah hidup bersama dengan bahagia. Canda tawa pun menghiasi pernikahan mereka. Lihat saja potret keduanya yang satu ini. Senyum lebar yang memamerkan gigi menggambarkan betapa bahagianya mereka di hari itu. Bahkan, Kodir sampai terpana melihat senyum manis istrinya sendiri. Yanti memang memiliki daya pikatnya tersendiri. Tanpa pulasan makeup mencolok pun pesonanya tetap terpancar. Apalagi sambil tersenyum lebar seperti ini. Wajahnya jadi terlihat imut seperti anak kecil! Ditambah lagi dengan kepribadiannya yang menyenangkan. Itu membuat Kodir semakin jatuh cinta. Maka, tak heran jika Kodir pun rela berjuang demi meminangnya. Super gemas! 6. Liburan bareng

Ini potret saat Abdul Kodir dan Muhrianti liburan bersama. Keduanya memang selalu terlihat 'lengket' seolah tidak ada yang bisa memisahkan cinta mereka. Soal outfit simpel saja, Kodir mengenakan crewneck hitam, sedangkan Yanti mengenakan long sleeve pink dan hijab merah. Sambil merangkul mesra sang istri, kebahagiaan terpancar jelas dari wajah Kodir, begitu pula yang terlihat dari wajah Yanti. Keduanya seperti anak remaja yang baru pacaran, ya! 7. Kolase potret mesra

Meski usia Abdul Kodir dan Muhrianti terpaut 10 tahun, keduanya tetap terlihat kompak dan serasi. Tak jarang keduanya memamerkan kemesraan di media sosial, seperti yang terlihat dalam kolase potret ini. Dengan berbagai macam gaya, keduanya terlihat sangat mesra nan romantis. Sesekali, Kodir dan Yanti juga memasang wajah lucu yang menggemaskan. Pasangan yang satu ini benar-benar bikin netizen terbawa suasana!