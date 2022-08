TANGGAL 1 Agustus hari ini, jadi hari bahagia bagi diva papan atas, Syahrini. Ya, pasalnya hari ini Syahrini tengah merayakan momen pertambahan usianya yang ke-40.

Momen bahagia ulang tahun ke-40 ini, tak hanya dirasakan Syahrini seorang. Tapi juga dirayakan oleh sang suami, Reino Barack. Kepada sang istri yang tengah berulang tahun, pengusaha sukses tersebut memberikan pesan romantis penuh cinta.

Pesan romantis dari Reino Barack kepada Syahrini tersebut, terungkap melalui akun sosial media Reino. Lewat akun Instagram pribadinya, Reino mengunggah foto dan pesan mesra untuk sang istri tercinta.

Mengunggah foto dirinya sedang mengecup mesra kening Syahrini, Reino mengucapkan selamat ulang tahun kepada perempuan yang ia sebut sebagai cinta dalam hidupnya tersebut.

“Happy birthday to the love of my life. I love you,” tulis Reino sebagai keterangan foto, dikutip Senin (1/8/2022).

(Foto: Instagram @reinobarack)

Tak ketinggalan, ia juga mendoakan agar pelantun hits Sesuatu tersebut hidupnya selalu dipenuhi cinta, kesehatan dan kebahagiaan.

“May this be another year blesses with much love, joy, and good health. Thank you for being who you are,” pungkas Reino.

Sementara itu, dari unggahan video dan foto di akun Instagram pribadinya, Syahrini diketahui merayakan ulang tahunnya tahun ini tidak di Jakarta, melainkan di Singapura bersama Reino sang suami.

