PANDEMI Covid-19 dan perkembangan teknologi yang pesat menciptakan perubahan dalam hal komunikasi. Bila sebelumnya komunikasi dilakukan dengan cara bertatap muka, kini lambat laun komunikasi sudah beralih ke dunia digital.

Tidak hanya komunikasi sehari-hari, tetapi juga dalam urusan pekerjaan dan pendidikan. Oleh karena itu munculnya fenomena bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dan work from anywhere (WFO) atau bekerja dari manapun.

Creative Strategic & Content Lead for ROOV Hilbram Dunar mengatakan, banyak kemudahan dan manfaat yang didapatkan dari komunikasi digital. Hal tersebut dia ungkapkan lewat Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia.







“Kelebihannya adalah kita punya lebih banyak waktu untuk bisa berkomunikasi dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja,” ujar Hibram Dunar dalam Podcast Aksi Nyata ‘Efek dan Manfaat Transformasi Digital Communication’ dikutip dari kanal YouTube Partai Perindo, Senin (1/8/2022).

Selain menawarkan kemudahan dan manfaat, tetapi ada juga dampak yang perlu diwaspadai yang mungkin banyak orang tak sadari yakni virtual fatigue, atau kelelahan akibat aktivitas digital. "Ada yang namanya virtual fatigue, kecapekan, kelelahan karena kebanyakan meeting virtual atau berhadapan di depan laptop," imbuhnya. Dia menjelaskan, untuk mencegah dampak tersebut, bisa melakukan metode '20-20-20'. "Setiap 20 menit melihat laptop, layar digital, atau meeting virtual, sebaiknya istirahat selama 20 detik dengan melepas pandangan ke layar dan melihat sesuatu yang kalau bisa berjarak 20 meter, supaya kita bisa lebih rileks," saran Hibram.