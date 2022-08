ATLET selancar Coco Ho memang memiliki segudang prestasi. Dia telah menyabet juara di ajang Ripcurl Search Portugal Champion 2009, Supergirl Pro Junior 2010, hingga Supergirl Pro 2016.

Coco pun menjadi Rookie of the Year ASP pada 2009. Selain prestasinya yang gemilang, paras cantik Coco Ho pun turut mencuri perhatian.

Beberapa produser bahkan mendapuknya untuk membintangi film, seperti Blue Crush, Heart of a Soul Surfer, hingga Bethany Hamilton: Unstoppable, Self. Seperti apa sosok atlet asal Honolulu, Hawaii ini? Dihimpun dari Instagram @xococoho, yuk intip potretnya!

Gucci mini dress

Coco Ho tampil sexy dalam balutan mini dress putih fancy dari Gucci. Aksen motif bernuansa emas khas Gucci itu membuat penampilannya lebih elegan dan berkelas.

Tak ketinggalan, anting emas pun turut dipakai sebagai aksesori. Dengan model rambut kuncir berponi ini, Coco Ho tampak begitu memesona. "So gorgeous. Everything about this picture," tulis chr****.

Sexy crop top

Coco Ho memang tak pernah gagal menghipnotis pandangan publik. Kali ini dia memamerkan perut rampingnya dalam balutan crop top hitam bermotif floral dan g-string berwarna senada. Tentu saja kulitnya yang eksotis langsung terekspos di kamera.

Aura keseksiannya semakin membara dengan geraian rambutnya yang pirang. Apalagi potongan rendah atasan itu menampilkan secara gamblang area dada Coco. Sambil berpose candid dan bertolak pinggang, Coco Ho semakin hot!

Sexy bikini Coco Ho tampil seksi dalam balutan bikini bermotif kulit ular. Kulit kecoklatan yang eksotis membuatnya auranya semakin terpancar. Apalagi didukung teriknya cahaya matahari. Pesona kecantikan Coco pun semakin berseri! Â Floral dress Coco Ho memang cukup narsis di Instagram. Kali ini dia tampil feminin berbalut sleeveless dress hitam bermotif floral dengan alas kaki sederhana agar lebih leluasa. Tak lupa, kacamata hitam turut disematkan sebagai pelengkap. Dengan pose cantik dan senyum yang lebar, Coco Ho tampak begitu menawan. Bahkan, keindahan alam di belakangnya sampai terkalahkan dengan pesona Coco. Perfect! Sexy mini dress Memiliki paras cantik dan tubuh semampai membuat Coco Ho selalu cocok mengenakan outfit apapun. Kini dia mengenakan halter neck mini dress bernuansa monokrom dengan aksen cut out di bagian dada. Ya, tentu saja kesan seksi langsung mencuat, apalagi dress itu tampak ketat. Otot-otot lengan yang kencang membuatnya tampak semakin seksi. Terlebih, Coco memasang tampang fierce yang menggoda. Pesona atlet kelahiran 28 April 1991 ini memang tiada dua! Monochrome outfit Coco Ho memang cantik paripurna. Tanpa make up yang mencolok pun tetap terlihat rupawan. Kali ini dia tampil simpel memadukan tie front crop top hitam bermotif floral dengan high waist putih. Agar lebih maksimal, dia memadukan outfitnya dengan sneakers putih bergaya kasual. Tak ketinggalan, aksesori kalung emas dan jam tangan turut dipakai sebagai pelengkap. Sementara rambutnya dibiarkan terurai untuk memberi kesan girly yang menawan. Dengan pose fierce sambil mengangkat satu kaki, Coco Ho sukses menghipnotis pandangan publik!