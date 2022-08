PENAMPILAN Song Hye Kyo membuat banyak orang berdecak kagum. Bagaimana tidak, bertambah usia Song Hye Kyo justru semakin terlihat cantik dan awet muda.

Song Hye Kyo telah memasuki usia 40 tahun. Namun, dirinya tetap terlihat cocok disandingkan dengan beberapa pria yang lebih muda dalam series. Bila sebelumnya Jang Ki Yong di ‘Now, We Are Breaking Up’, terbaru Song Hye Kyo dipasangkan dengan Lee Do Hyun dalam series drama Korea 'The Glory'. Usia Song Hye Kyo dan Lee Do Hyun terpaut 14 tahun.

Pesona awet muda Song Hye Kyo membuatnya cocok berpasangan dengan berondong dalam series Drakor. Berikut 6 potret terbarunya yang dirangkum dari akun Instagram @kyo1122, Kamis (4/8/2022).

Cantik dengan rambut cepol

Pesona Song Hye Kyo nampaknya menjadi magnet tersendiri bagi warganet. Bagaimana tidak? Dalam foto yang diunggah di Instagram pribadinya, Song Hye Kyo tampil cantik dengan gaya rambut cepol yang sedikit berantakan. Bukan berantakan disengaja, namun ini merupakan hairstyle saat photoshoot.

Memperlihatkan kaki jenjangnya

Untuk menjadi figur publik dibutuhkan paras cantik serta tubuh yang ideal. Begitulah dengan Song Hye Kyo, selain cantik ternyata dia memiliki proporsi tubuh yang tidak main-main. Tak hanya itu, Song Hye Kyo juga memiliki kaki jenjang yang menunjang penampilannya.

Riasan wajah natural

Kebanyakan artis Korea memilih riasan wajah yang tipis dan terlihat natural. Di tampilannya kali ini, Song Hye Kyo terlihat cantik riasan tipis namun tetap cerah. Ini karena Song Hye Kyo mengaplikasikan lipstik berwarna pink sedikit orange.

Menjadi model brand busana Di usia 40, Song Hye Kyo tetap menjadi model favorit untuk brand busana. Bukan tanpa alasan, pesona mantan istri dari Song Jong Ki ini dapat membuat busana terlihat mewah dan berkelas. Berpose bak model Di usia 40, Song Hye Kyo tetap luwes berpose bak seorang model profesional. Ditambah dengan pesona kecantikannya, Song Hye Kyo bak memiliki daya pikat tersendiri sebagai model. Tampil cantik dengan balutan hitam Terakhir ada potret Song Hye Kyo menampilkan bentuk indah tubuhnya dalam balutan outfit serba hitam. Song Hye Kyo semakin cantik dan elegan dengan aksesoris anting serta kalung yang melingkar di lehernya.