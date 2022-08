ZAHID Azmi Ibrahim yang sebelumnya menjalani pendidikan perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung memutuskan untuk mengundurkan diri dan memilih untuk pindah universitas. Zahid sempat menjalani gap year selama 8 bulan sampai akhirnya menerima beasiswa di sebuah universitas di Jepang yaitu Ritsumeikan Asia Pacific University (APU).

Zahid Azmi Ibrahim merupakan konten kreator edukasi yang kerap membagikan ilmu bermanfaat bagi penonton, di antaranya tips belajar bahasa asing, tips berbicara di depan umum, dan cara agar lebih produktif. Banyak peminat, kini Zahid memiliki lebih dari 326.000 subscribers di YouTube Channel miliknya.

Pada video YouTube yang diunggahnya pada tanggal 26 Juli 2022, Zahid yang mengatakan bahwa ia memiliki pengalaman kurang baik atau negatif di masa SMP. Karena hal tersebut, Zahid menjadi seorang yang pemalu ketika bertemu dengan orang baru, guru, atau orang tua temannya, karena ia merasa bahwa dirinya membawa pengaruh buruk di lingkungannya.

Memasuki masa SMA, Zahid akhirnya sudah mulai merasa harus merubah atau mengontrol ulang hidupnya yang banyak membuat kesalahan dari masa lalu untuk membangun hidup yang baru. Ia lalu mengutip salah satu kalimat dalam pidato Kim Namjoon di forum PBB, “Today, I am who I am with all of my faults and my mistakes”.

Maka dari itu, berikut 5 cara Zahid memutarbalikkan hidupnya menjadi pribadi yang lebih baik:

1. Lingkungan. Apabila kita sudah punya suatu tujuan, kita harus berani untuk memutuskan hubungan-hubungan yang tidak mendukung untuk mencapai tujuan kita lagi. Setelah berkumpul di lingkungan yang mendukung tujuannya, Zahid menjadi lebih percaya diri, lebih berani mengambil resiko, dan berani memilah mana yang penting.

2. Katakan Iya pada setiap kesempatan yang datang saat fase pencarian. Semakin banyak kesempatan yang kita ambil, semakin besar peluang kita menemukan apa yang bisa dikembangkan.

3. Fokus memperbaiki hal kecil. Dengan fokus pada hal kecil, kita cenderung melihatnya sebagai hal yang mudah untuk dilakukan. Dan ketika itu sudah menjadi habits, hal besar pastinya akan mengikuti.

4. Meminta maaf. Ketika kita sadar harus meminta maaf, maka hal tersebut harus segera dilakukan. Hal ini dilakukan supaya membantu orang yang menerima maaf mendapat kelegaan, dan kita juga jadi tidak terperangkap di diri kita yang membuat kesalahan.

5. Memaafkan diri sendiri. Kita perlu memaafkan diri sendiri untuk bisa men-support diri kita untuk kembali maju dalam mencapai tujuan baru yang akan kita bangun.

Nah, buat yang mau tau lebih detail penjelasan dari Zahid Ibrahim, langsung saja cek videonya hanya di YouTube Channel Zahid Ibrahim, ya!

