MESKI Indonesia beriklim tropis, tapi item fashion puffer bisa tetap jadi pilihan untuk membuat tampilan lebih maksimal. Bahkan, puffer style menjadi salah satu tren kekinian yang kini banyak ditampilkan fashionista.

Puffer sendiri memang identik dengan tempat super dingin. Tapi, siapa sangka item fashion ini bisa juga dipakai di tempat-tempat khusus, atau event spesial agar tampilan lebih eye-catching, statement, tapi tetap tidak berlebihan.

Nah, di bawah ini MNC Portal coba memperlihatkan pada Anda beberapa inspirasi puffer style yang tetap nyaman dipakai, anti kegerahan. Diintip dari koleksi Fall/Winter Uniqlo 2022, berikut ulasan selengkapnya, Kamis (4/8/2022).

1. Formal looks: Anda yang suka dengan tampilan semi-formal, bisa banget mengandalkan puffer simfit seperti ini untuk menghasilkan look yang berbeda. Puffer dipadukan dengan jeans slim fit dan leather boots. Tampilan semacam ini bisa membuat Anda terlihat casual juga, jika puffer di-styling terbuka, tapi pastikan inner yang dipakai bisa berupa polo shirt atau kaus.

(Foto: Aldhy Chandra/ MPI)

2. Street style: Bisa dengan cara memadukan puffer dan hoodie jacket. Tampilan keseluruhan bisa jadi lebih clean, dengan pemakaian casual pants warna abu tua sebagai bawahan untuk menyeimbangi puffer dan hoodienya. So cool, right? (Foto: Aldhy Chandra/ MPI) 3. Gaya cheerful: Kalau Anda ingin tampil lebih berwarna dengan puffer, maka tidak ada salahnya menggunakan puffer dengan warna vibrance, yang memberikan look vintage tapi kekinian. Puffer warna mustard dipadukan dengan rok kotak-kotak, alias rok tartan seperti ini bisa sekali jadi pilihan tampi cheerful yang tetap stylish. Boleh ditambahkan sedikit aksesori sebagai pemanis. Â

(Foto: Aldhy Chandra/ MPI)