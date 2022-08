ATLET surfer Bethany Hamilton memang dikenal sebagai atlet Amerika terbaik sejak muda. Salah satu yang tak terlupakan adalah ketika Hamilton selamat dari serangan hiu tahun 2003, di mana lengan kirinya digigit hingga harus diamputasi.

Ya, meski hanya mempunyai satu tangan, Hamilton tak mau menyerah begitu saja. Satu bulan setelah kejadian tersebut, ia bahkan segera meluncur kembali ke air. Kisah inspiratifnya itu tertuang dalam otobiografi tahun 2004 Soul Surfer: A True Story of Faith, Family, and Fighting to Get Back on the Board, yang diadaptasi menjadi film fitur 2011 Soul Surfer.

Dengan sederet prestasinya, Bethany juga mendapat banyak penghargaan dari berbagai negara, salah satunya sebagai ‘Woman of The Sea’ dari The Surf Industry Manufacturers Association (SIMA). Seperti apa sosok atlet berprestasi ini? Berikut 6 potret Bethany Hamilton, sebagaimana MNC Portal rangkum dari Instagram @bethanyhamilton.

Feminine style

Atlet surfer Bethany Hamilton tampil feminin dalam balutan kemben merah muda. Sematan bunga cantik berwarna senada tampak mempermanis penampilannya. Meski wajahnya tak dipulas dengan makeup, Hamilton tetap saja memesona. Apalagi sambil tersenyum manis seperti ini. So gorgeous!

Casual style

Atlet surfer Bethany Hamilton memang cantik paripurna. Meski hanya mengenakan sleeveless top putih dan hotpants, pesonanya tetap saja memikat hati. Apalagi rambutnya yang indah dibiarkan terurai begitu saja. Sambil menenteng papan selancar dan berpose di tengah rel kereta, Bethany Hamilton sukses bikin pria terpana!

Beautiful smile Atlet surfer Bethany Hamilton memiliki senyum manis yang memesona. Itu terlihat jelas dalam potretnya yang satu ini. Hamilton tampil simpel mengenakan tank top garis-garis warna kuning cerah dan hotpants bergaya kasual. Ya, warna outfit yang cerah itu membuat pesonanya semakin bertambah. Terlebih, paras cantik Hamilton terekspos cahaya matahari. Kecantikannya pun kian berseri. So pretty! Body Goals Sebagai atlet, Bethany Hamilton tentu memiliki body goals idaman para wanita. Dengan body ramping itu, outfit apapun terlihat cocok di tubuhnya. Kali ini dia tampil anggun mengenakan mini dress bermotif bernuansa oranye. Rambutnya yang pirang dibiarkan tergerai untuk menambah kesan girly yang menawan. Sambil duduk manis di batu dan tersenyum lebar, Bethany Hamilton sukses bikin jantung netizen berdebar! Elegant in black Bethany Hamilton tampil elegan mengenakan mini dress hitam. Kali ini rambutnya dikuncir rendah dengan aksen messy agar terlihat lebih seksi. Tak ketinggalan, wajahnya pun dirias cantik dengan makeup simple look agar lebih maksimal. Sambil tersenyum manis menatap arah kamera, Bethany Hamilton tampak begitu memesona. Floral dress Pesona Bethany Hamilton saat bersanding dengan papan selancarnya memang terpancar berbeda. Kecantikannya tampak semakin bertambah, membuat para pria dimabuk kepayang. Apalagi Hamilton melemparkan senyum manisnya yang menawan. Dalam balutan dress floral belahan dada rendah, Bethany Hamilton pun terkesan seksi. Terlebih, rambutnya yang indah dibiarkan terurai manja. Bethany Hamilton memang tak pernah gagal mencuri perhatian publik!