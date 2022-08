AJANG kompetisi MasterChef Indonesia Season 8 telah mengenalkan banyak chef berbakat Indonesia kepada publik. Salah satu peserta yang menarik perhatian penonton karena kemampuan memasaknya yaitu Bryan Ferrysienanda.

Setelah mengerahkan kemampuan terbaiknya, Bryan pun berhasil lolos sampai ke posisi Top 5 MasterChef Indonesia Season 8. Pria kelahiran tahun 1995 tersebut merupakan lulusan Kendall College, Chicago, Amerika Serikat mengambil jurusan Culinary Arts.

Setelah lulus dari MCI 8, kini Bryan mulai aktif membuat konten seru di YouTube channel miliknya untuk menghibur para penggemar. Pada video yang diunggah kali ini, Bryan dan kontestan MasterChef Indonesia, Aziz Amri, yang sedang berada di Aceh membagikan momen berburu kuliner di Kota Serambi Mekah tersebut.

Destinasi kuliner pertama yang mereka kunjungi adalah “Solong Coffee”. Kedai kopi ini merupakan salah satu kedai kopi yang paling terkenal di Aceh, hingga pernah dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo. Telah berdiri sejak 1974, Bryan dan Aziz tertarik untuk mencoba beberapa gelas kopi di “Solong Coffee”.

Mereka memesan Kopi Sanger, Teh Kocok Telur, dan Pea Berry Sanger. Sebagai 2 orang yang berkecimpung dalam dunia kuliner, Bryan dan Aziz memberikan komentar dan review terhadap 3 kopi tersebut.

“It’s a really nice coffee for your morning breakfast and something like that before you start your day,” ujar Bryan.

Tempat selanjutnya yang mereka kunjungi adalah “Warung Nasi Kambing Lem Bakrie”. Rumah makan ini cukup legend dan terkenal di Aceh hingga pernah dikunjungi juga oleh Presiden Joko Widodo.

Mereka memesan Gulai Kambing, Ayam Tangkap, dan Daging Sapi Goreng. Dimasak selama 3 jam menggunakan kayu bakar, gulai kambing yang mereka pesan terlihat sangat empuk dan tidak berbau amis khas kambing karena tertutup dengan aroma rempah-rempah yang berlimpah.

Masih terus berlanjut, Bryan dan Aziz kemudian mengunjungi tempat makan selanjutnya yaitu “Mie Razali”. Rumah makan ini juga sangat ikonik dengan Aceh dan telah berdiri sejak 1947. Dan Presiden Joko Widodo juga pernah mengunjungi tempat makan ini. Di “Mie Razali”, Bryan dan Aziz memesan menu andalannya yaitu Mie Aceh dengan seafood. Bumbunya yang sangat kental dengan rasa yang enak membuat Bryan dan Aziz terlihat sangat lahap menyantap Mie Aceh tersebut. “The more we eat at Aceh, the more I see the pattern that Aceh’s food is just simple and comforting, yet on point and super delicious,” ujar Bryan di akhir video. Buat yang penasaran dengan keseruan Bryan dan Aziz berburu kuliner di Aceh, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel Bryan Ferrysienanda, ya!