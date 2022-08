PALITHO Aventius atau yang biasa dipanggil Palitho adalah runner up dari MasterChef Indonesia Season 9. Kegemarannya memasak dari kecil membuat Palitho serius dan tekun meniti karir sebagai seorang koki hingga memutuskan untuk sekolah masak di luar negeri setelah lulus kuliah di Indonesia.

Tak hanya itu, saat ini Palitho juga sudah mulai aktif menjadi konten kreator. Palitho seringkali mengunggah video mukbang atau review makanan di YouTube pribadinya. Seperti pada video yang diunggah tanggal 2 Agustus 2022, Palitho bersama salah satu kontestan MasterChef Indonesia, Jonathan Alden, berburu kuliner malam di Jakarta.

Menyajikan makanan khas Indonesia, Pakistan, dan India, restoran tersebut bernama “Aneka Bubur 876”. Restoran ini berlokasi di daerah Radio Dalam, Jakarta Selatan. Di restoran tersebut, mereka berdua memesan beberapa makanan seperti Garlic Naan Bread, Butter Chicken, Lamb Biryani, Aloo Gobi, Samosa, Pakistan Tea, dan Mango Lassi.

Dengan interior restoran yang bernuansa India dan Pakistan, Palitho dan Alden memilih untuk makan di meja lesehan. Karena baru pertama kali mencoba makanan khas Pakistan dan India, mereka berdua tampak tidak sabar untuk langsung melahap seluruh makanan.

Mereka begitu lahap mencampurkan setiap makanan. Seperti mencampurkan Lamb Biryani dengan Butter Chicken, serta mencampurkan Samosa dengan Aloo Gobi. Hingga tak terasa, makanan yang mereka pesan sudah habis tak bersisa dalam piring.

Di restoran tersebut, Palitho dan Alden menghabiskan biaya sebesar 480 ribu rupiah untuk 7 menu yang mereka pesan.

“Rasanya keluar semua, sangat otentik. It’s on point, everything is on point. Especially the samosa. I recommended tapi for the price is quite pricey,” ujar Palitho di akhir video.

