ADA beragam cara untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada pekerja di bidang jasa, salah satunya driver ojol online. Memberi tip atau uang tambahan misalnya, yang meski nominalnya dinilai tak seberapa. Namun rupanya itu sungguh berarti bagi para driver ojol.

Hal itu pun yang dirasakan oleh driver ojol yang juga pemilik akun TikTok @baskorooo. Uang tip dari banyak pelanggan yang selama ini ia antar, ia sengaja kumpulkan dan dimasukan ke dalam celengan plastik berwarna hijau.

“Makasih customer Grab tip-nya. Berarti banget buat gue sebagai driver,” tulis @baskorooo sebagai keterangan video, dikutip Kamis (4/8/2022).

Dalam video yang sudah mendapat lebih dari 3,3 juta kali penayangan ini, terlihat pria tersebut sedang membongkar isi celengan yang hampir sebagian besar berisi lembarang uang tuna dengan nominal Rp1000, Rp2000, dan Rp5000. Rupanya, uang tabungan tersebut akan dibelikan sesuatu yang spesial untuk seseorang yang sedang berulang tahun.

“Buat customer grab yang suka kasih tip, terima kasih banyak ya. Seribu, dua ribu, lima ribu. Banyak juga ya. Gue mau pakai uang ini buat beli kado dan kue ulang tahun, untuk orang yang paling gue sayang di dunia ini,” tulisnya lagi.

Terlihat, adegan berikutnya pemuda itu langsung pergi menuju toko sepatu untuk membeli sepatu baru sebagai kado.

(Foto: akun TikTok @baskorooo)

“Sepatu dia sudah rusak, mau beliin yang baru. Makasih customer, tip kalian beharga banget,” tambahnya.

Selesai dari toko sepatu, ia bergegas menuju ke toko kue untuk membeli kue ulang tahun. Sampai di akhir video, ternyata ada kejutan alias plot twist yang tak disangka-sangka.

Ternyata ‘orang’ yang dimaksud tengah berulang tahun itu adalah dirinya sendiri. Sepatu baru dan kue cokelat tersebut ia belikan sebagai hadiah ulang tahun kepada dirinya sendiri.

“Happy birthday to me. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Self reward gue tahun ini, biar makin semangat ngegrabnya. Jangan lupa sayangi diri kalian guys,” ucapnya.

Tak hanya dinikmati sendiri, dia pun membagikan kue-kue tersebut ke beberapa orang di jalanan, termasuk pemulung. Meskipun hanya merayakan sendiri di pinggir jalan, namun momen ulang tahunnya terasa begitu menyenangkan dan membuat haru, termasuk para netizen yang menyaksikan video tersebut.

Tidak sedikit dari netizen yang ikut senang dan kagum melihat perjuangan dan semangat dari pria itu.

“Nangis. Semangat terus bang, lancar terus rezekinya,” kata akun 90sxxx.

“Suka nggak tegaan ngasih tip dua ribu. Setelah lihat ini jadi tenang,” ucap sejxxx.

“Terimakasih sudah mengajarkan gue buat belajar bahwa self rewards itu perlu. Sukses bro,” tulis akun berrxx

“Sudah nunggu sampai akhir ternyata dia sendiri yang ulang tahun. Happy birthday abang Grab sukses selalu dan semoga segera dapat ayang amiin,” doa dari ipietxxx.

