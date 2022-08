BANYAK orang memilih makan sendirian, terutama di masa pandemi seperti ini. Biasanya, ketika makan siang dan tengah beristirahat, orang akan menonton video untuk menemani sesi makan mereka.

Nah, salah satu video yang banyak ditonton ketika makan adalah video mukbang. Meski mukbang sendiri sebenarnya berbahaya bagi kesehatan, tapi menonton mukbang ternyata bisa mengurangi kesepian.

Hal tersebut dijelaskan dalam paparan PijarPsikologi.org bahwa rasa sepi bisa hadir kapan pun, bahkan saat makan. Terlebih saat Anda makan sendirian, karena pada dasarnya menyantap makanan kesukaan itu akan lebih menyenangkan jika dilakukan bersama keluarga atau teman.

"Nah, sebagian orang berusaha mendistraksi perasaan kesepian saat makan dengan menonton mukbang," terang laporan tersebut, dikutip MNC Portal, Kamis (4/8/2022).

Dengan menonton mukbang saat makan, itu menciptakan situasi Anda ditemani makan secara virtual oleh orang lain. Bahkan, ketika Anda yang lagi makan sendirian lalu menonton mukbang ikut berkomentar di video mukbang tersebut, itu seperti Anda sedang terhubung dengan banyak orang. Perasaan kesepian pun semakin terdistraksi.

Menariknya lagi, stimulasi visual dan audio yang ditampilkan video mukbang dianggap bisa menciptakan perasaan rileks dan menyenangkan. Itu alasannya kenapa Anda juga ketagihan makan ditemani video mukbang.

"Suara gigitan yang renyah, lalu tampilan makanan yang menggugah selera ternyata mampu menciptakan perasaan rileks dan menyenangkan untuk ditonton," tambah laporan tersebut.

Bahkan, hanya dengan menonton video mukbang, seseorang sudah dapat merasakan lezatnya makanan tanpa harus 'makan'. Ini yang jadi alasan lain orang-orang suka sekali menonton video mukbang.

"Terkadang kita merindukan makanan kesukaan yang hanya tersedia di kampung halaman. Menonton mukbang yang menampilkan makanan kesukaan dapat memuaskan rasa rindu dan keinginan untuk memakannya," tambah laporannya.

Di sisi lain, menonton mukbang ternyata punya efek buruk juga jika tidak diwaspadai. Hal ini karena tidak sedikit video mukbang dibuat tidak realistis, sehingga dapat memicu masalah mental di kemudian hari. "Seringkali mukbang menampilkan gambaran makanan yang tidak realistis. Hal ini dapat mendorong overeating serta terbentuknya eating disorder," wanti-wanti laman itu.

"So, ketika mukbang jadi pilihan hiburan, perlu kebijaksanaan dalam menyikapinya. Always be mindful with what you do," tambahnya.

Mukbang sendiri berasal dari bahasa Korea, yaitu Meoknun (makan) + Bangsong (siaran). Itu kenapa arti mukbang adalah siaran yang menayangkan seseorang sedang makan sambil berinteraksi dengan penontonnya.