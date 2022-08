Hanya di AladinMall by Mister Aladin, Borong Martin Versa Bisa Dapat Diskon up to 74% + Gratis Ongkir!

Tim Okezone, Jurnalis · Sabtu 06 Agustus 2022 09:27 WIB

0TOTAL SHARE Link successfully copied A A A Dunia fesyen terus berkembang dari waktu ke waktu. Semua orang pun memiliki selera fesyennya masing-masing. Karenanya, Martin Versa hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam hal fesyen. Produk anak bangsa ini memiliki kualitas yang tak kalah saing dengan dunia internasional. Makanya, tak heran jika Martin Versa memiliki banyak penggemar walaupun tergolong sebagai pendatang baru. Kira-kira, produk unggulan apa saja yang ada di Martin Versa? Nah, berikut ulasannya! Dompet Pria Beberapa pria percaya bahwa dompet bisa meningkatkan wibawa mereka. Makanya, tak heran jika dompet merupakan bagian dari fesyen bagi para pria. Memenuhi hal itu, Martin Versa menyediakan beragam dompet yang bisa disesuaikan dengan selera pria. Dompet keluaran Martin Versa juga memiliki banyak slot sehingga memudahkan para pria dalam menata uang. Tas Ransel Wanita Martin Versa memiliki koleksi tas ransel wanita yang berbeda pada umumnya. Di desain dengan warna yang ciamik serta model yang menarik, menjadikan tas ransel wanita keluaran Martin Versa ini dapat digunakan untuk hangout, kuliah, maupun kerja. Dompet Wanita Tak hanya pria, wanita pun menganggap dompet sebagai bagian dari fesyen mereka. Selain berfungsi untuk menyimpan uang dan kartu, dompet juga dapat menunjukkan identitas diri serta karakter dari masing-masing pribadi. Karenanya, Martin Versa punya koleksi dompet wanita dengan berbagai model serta warna yang menarik untuk disesuaikan dengan karakter Anda. Waist Bag Belakangan, waist bag alias tas pinggang menjadi tren di kalangan pria. Bagi Anda yang selalu ingin tampil kekinian, wajib membeli waist bag Martin Versa karena dibuat dari bahan berkualitas tinggi serta terdiri dari beberapa kompartemen, sehingga cocok untuk berkendara maupun berpergian santai. Pentingnya Mix n Match Gaya Outfit dengan Tas Untuk menciptakan penampilan yang menarik, Anda harus pandai-pandai memadupadankan outfit yang Anda kenakan dengan aksesoris yang Anda miliki. Anda bisa menggunakan panduan roda warna untuk mengetahui keselarasan warna supaya menciptakan penampilan yang senada serta indah dipandang mata. Mengapa Belanja Martin Versa di AladinMall? AladinMall by Mister Aladin merupakan marketplace yang menyediakan berbagai macam barang, mulai dari fesyen, perlengkapan sehari-hari, barang elektronik, dan masih banyak lagi. Menariknya, AladinMall by Mister Aladin selalu memberikan harga yang super hemat sehingga Anda tidak perlu khawatir dompet menipis. Hal ini juga berlaku untuk pembelian Martin Versa di AladinMall by Mister Aladin. Dapatkan diskon hingga 74% untuk semua produk Martin Versa serta gratis ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia jika Anda memilih opsi pengiriman dari SAP! Anda juga bisa menggunakan fitur same day service supaya barang yang Anda pesan bisa di kirim di hari yang sama pada saat order! Tak hanya itu, AladinMall by Mister Aladin juga mengadakan Flash Sale setiap minggunya serta Promo Weekend Deals yang berlangsung setiap Jumat-Minggu. Makanya, pantengin terus website https://aladinmall.misteraladin.com/ atau aplikasi Mister Aladin yang tersedia di Google Play Store dan App Store. Siapa tahu, minggu ini ada Flash Sale atau Promo Weekend Deals dari brand favorit Anda! Informasi AladinMall by Mister Aladin AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original. Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di http://aladinmall.misteraladin.com dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi smartphone di Google Play Store atau App Store. (DRM) # Mister Aladin

