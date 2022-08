SETELAH Maudy Ayunda menikah, sekarang giliran sang adik, Amanda Khairunnisa yang juga akan segera melepas masa lajangnya.

Jika Maudy Ayunda dipersunting oleh pria berdarah Korea, kini Amanda Khairunnisa adik Maudy Ayunda resmi dilamar kekasih bulenya, Tavan Dutton beberapa waktu lalu.

Momen pernikahan pasangan ini pun sepertinya juga sudah semakin dekat, sebab Amanda sudah melakukan berbagai persiapan. Salah satunya adalah dengan melakoni foto prewedding. Melalui unggahan di akun Instagram miliknya, Amanda mengunggah potret pre-wedding yang digelar dengan menggunakan dengan adat Jawa.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia di sosial media, Senin (8/8/2022), pada dua foto yang diunggah, Amanda terlihat cantik dalam balutan kain Batik yang dililitkan menjadi kemben. Gaya rambutnya disanggul klasik khas Jawa dan diberi hiasan berwarna emas. Wajah cantik Amanda terlihat dipulas makeup gaya flawless, yang tidak terlalu tebal.

(Foto: Instagram @akhairunnisa)

Sementara sang calon suami, terlihat gagah dalam balutan busana beskap berwarna hitam yang dipadu padankan dengan kain Batik warna coklat terang. Kontras dengan tampilan visual wajahnya yang sangat Western.

BACA JUGA:Potret Cantik Dheaqiqi si Aspri Hotman Paris Mandi Busa

Potret pre-wedding Amanda dan sang calon suami yang kental bertemakan Jawa klasik ini pun menuai pujian dari para netizen yang kagum akan potret visual keduanya sebagai pengantin Jawa.

"You so beautiful, congrats," kata mahaxxx.

"Gorgeous couple, both of you suit each other," kata susxxx.

"Lancar-lancar kak," kata azaaxxx.

"Sangat serasi, bahagia selalu," ucap debxxx.

"Serasi. Kakaknya dengan orang Korea, adiknya dengan orang Inggris," ucap kerxxx.

“Cakep banggett,” seru akun **oehair singkat.

“Cantiknyaaa dek,” tambah netizen pemilik akun bernama nobitamakeupart***