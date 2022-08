MARCELLA Simon belakangan terakhir menjadi sorotan publik, mengingat lewat unggahan di akun Instagram miliknya, ia diketahui menjalani proses pembaptisan.

Dalam foto yang diunggah, tampak Marcella mengenakan jubah putih dengan lambang salib di dada kirinya dan sedang berdiri di kolam renang dengan ditemani seorang pendeta. Dalam postingan tersebut, Marcella menyematkan lagu rohani Kristen berjudul Father We Commit to You yang dipopulerkan penyanyi Karen Childers.

“Be my Stronghold (jadilah bentengku),” tulis Marcella dalam keterangan foto yang dikutip Senin (8/8/2022).

Seperti diketahui, sebelumnya Marcella memeluk agama Nasrani dan kemudian menjadi mualaf. Saat memeluk Islam, ia mengubah penampilannya menjadi berhijab. Namun kini dia kembali ke agama lamanya yang sudah dianut sejak lahir.

Di laman Instagramnya, dia juga menghapus foto-fotonya saat berhijab. Penasaran seperti apa penampilan Marcella Simon terbaru usai kembali menjdi nasrani? Berikut ulasan enam potret Marcella Simon usai tak lagi berhijab.

1. Pakai poni: Di sini, Marcella mengenakan blazer pink dengan rambut digerai dan berponi.

(Foto: Instagram @marcella_simon)

2. Unggah potret lama: Setelah memutuskan berpindah ke agama aslinya sebagai seorang Nasrani, Marcella menghapus semua foto-fotonya saat mengenakan hijab. Dia kembali menampilkan foto lama di feed Instagram miliknya.





(Foto: Instagram @marcella_simon)

BACA JUGA:5 Potret BCL Pakai Outfit Backless Bikin Lutut Netizen Auto Lemas

3. Saat dibaptis: Nah kalau ini adalah momen Marcella saat dibaptis dengan ditemani oleh seorang pendeta. Dia terlihat mengenakan jubah putih, rambut hitamnya dikuncir ikat kuda. (Foto: Instagram @marcella_simon) 4. Santai di pantai: Potret selfie Marcella Simon saat menikmati keindahan pantai di Sulawesi Selatan. Senyumnya manis banget yah? (Foto: Instagram @marcella_simon) 5. Pandangan tajam: Berpose dengan pandangan tajam sambil tersenyum saat sedang bersantap di suatu restoran. (Foto: Instagram @marcella_simon)

6. Kulit wajah mulus: Potret selfie cantik dan mulus dari Marcellam, yang berdarah campuran Kamboja, Batak, dan Timor Leste dari orang tuanya. (Foto: Instagram @marcella_simon)