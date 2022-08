ATLET voli berhasil membawa tim bola voli nasional putri Brasil memenangkan medali emas di Olimpiade Musim Panas 2012 dan Grand Prix Dunia FIVB 2016.

Belum berhenti di sana, satu tahun kemudian Natalia Zilio memenangkan medali emas FIVB World Grand Prix 2017, penghargaan individu Most Valuable Player hingga Best Outside Spiker. Bakatnya soal bermain voli memang tak perlu diragukan lagi.

Selain prestasinya yang gemilang, paras cantik Natalia Zilio juga turut mencuri perhatian. Tak jarang dia tampil modis nan seksi di luar lapangan. Seperti apa? Dihimpun dari Instagram @natizilio12, yuk intip 6 potretnya!

Black outfit

Atlet voli Natalia Zilio tampil simpel mengenakan outfit serba Adidas bernuansa hitam. Rambutnya pun dibiarkan tergerai berantakan, membuatnya justru terlihat semakin menawan. Ya, meski tanpa pulasan makeup, pesona Zilio tetap saja terpancar. Matanya yang indah pun sukses menghipnotis pandangan publik.

Casual outfit

Atlet voli Natalia Zilio kali ini tampil kasual memadukan long sleeve hitam beraksen garis-garis transparan dengan ripped jeans yang sengaja dilipat agar lebih modis. Untuk alas kakinya, dia memilih sneakers Adidas putih yang terlihat simpel, namun tetap kece maksimal.

Seperti sebelumnya, Zilio membiarkan rambutnya terurai begitu saja agar tetap anggun. Sambil berpose candid dengan sinar matahari yang mumpuni, pesona kecantikan Zilio pun semakin berseri. Apalagi sambil tersenyum lebar seperti ini. So pretty!

Beautiful in white Atlet voli Natalia Zilio tampil modis mengenakan blazer putih, lengkap dengan syalnya agar tetap hangat sepanjang hari. Dia juga memakai kacamata hitam dan menyampirkan tas coklatnya sebagai pelengkap. Sementara rambutnya dibiarkan tergerai dengan jepitan manis sebagai aksesori. Dengan pulasan makeup simple look yang natural, penampilan Zilio pun semakin maksimal. Stunning sporty outfit Natalia Zilio tampil stunning mengenakan outfit sporty pink neon. Ya, warna sport bra dan legging yang mencolok ini sukses mencuri perhatian publik. Terlebih, outfit itu sangat ketat mempertegas lekuk tubuhnya yang ramping. Pengambilan gambar dari samping ini juga mengekspos s-line body Zilio. Tak ayal jika kesan seksi pun mencuat dari penampilannya. Dengan cepolan rambut yang asal, Natalia Zilio semakin hot! Beautiful smile Natalia Zilio memiliki senyum manis memesona. Itu terlihat jelas dalam potretnya yang satu ini. Dengan semangat yang membara, Zilio yang berpose teriak ini tampak begitu cantik. Padahal wajahnya tak dipulas dengan makeup yang mencolok. Outfitnya pun terlihat simpel, hanya memakai tank top putih Adidas dan celana legging hitam. Dengan rambut dikuncir kuda yang praktis, Natalia Zilio terlihat begitu manis! Kece maksimal Natalia Zilio tampil simpel mengenakan bra putih dan celana legging hitam Adidas bergaya sporty. Agar lebih maksimal, dia memadukan outfitnya dengan jaket hitam bergaris oranye serta sneakers putih yang terlihat simpel, namun tetap modis. Rambutnya yang dibiarkan tergerai berantakan justru memberi kesan seksi yang elegan di sini. Sambil berpose kece dengan outfit yang chic, Natalia Zilio tampak begitu cantik!