7 POTRET Sophia Latjuba yang baru saja berulang tahun ke-52 mencuri perhatian. Bagaimana tidak, Sophia Latjuba tetap terlihat awet muda dan cantik.

Sophia Latjuba juga terbilang sukses menjaga bentuk tubuhnya tetap ideal. Tak jarang penampilan Sophia Latjuba dengan body goals-nya membuat mata yang melihat terpana.

Berikut 7 potret Sophia Latjuba dengan body goals idaman di usia 52 dirangkum dari akun Instagram pribadinya, Selasa (9/9/2022).

Tampil dengan one shoulder dress

(7 Potret Sophia Latjuba, Foto: @sophia_latjuba88/Instagram)

Pertama ada potret Sophia Latjuba berpose di atas kapal pinisi. Dalam foto hitam-putih tersebut, Sophia tampil dalam balutan one shoulder dress yang memperlihatkan body goals-nya.

Selain itu, dalam captionnya Sophia menuliskan doa dan harapannya di usia 52. Unggahannya pun dibanjiri ucapan selamat, doa dan pujian dari netizen.

"52 kayak 25 😍😍idamanπŸ”₯πŸ”₯, HBD πŸ‘," ujar @lilszhu***

"Cantik banget 😍😍😍😍πŸ₯°πŸ₯°πŸ₯°πŸ₯°πŸ₯°πŸ₯°πŸ₯°πŸ–€πŸ–€πŸ–€πŸ–€πŸ–€πŸ–€πŸ–€," puji @crtkcmp***

"HBD kaaaaa πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯ sehat selalu, Berkah daann makiinn Hoottt 😍," tutur @loethfy***

"forever young hot mamaπŸ”₯πŸ”₯😍😍," kata @__notyourba***

Pamer perut berotot

(7 Potret Sophia Latjuba, Foto: @sophia_latjuba88/Instagram)

Selanjutnya ada foto selfie Sophia Latjuba yang bisa bikin kalian minder nih. Mengenakan sport bra, Sophia Latjuba memperlihatkan body ramping plus perut berotot. Tak hanya itu, Paras cantiknya tentu saja begitu memesona.

"Aq lsng minder akutt πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚," kata @irmatah***

"Ya Ampun cantiknya ga lekang oleh waktu," tulis @dirza_e***

"Mama mamaa gemesss," tulis @whateverd***

"Body nyaaa aduhai," tulis @ryan.a***

Menawan dengan gaun

(7 Potret Sophia Latjuba, Foto: @sophia_latjuba88/Instagram)

Mantan kekasih Ariel NOAH ini tampil menawan saat resepsi pernikahan putrinya, Eva Celia. Sophia Latjuba mengenakan gaun dengan potongan belahan dada rendah atau v-neck rancangan desainer Hian Tjen. Ratusan payet berkilau menghiasi gaun berwarna abu-abu tersebut.

Tak hanya membuat Sophia Latjuba semakin cantik, tetapi juga elegan. Gaun juga memperlihatkan lekuk tubuh Sophia Latjuba yang masih terjaga

Seksi dengan crop top oranye

(7 Potret Sophia Latjuba, Foto: @sophia_latjuba88/Instagram)

Bergaya bak anak muda, Sophia Latjuba mengenakan crop cardigan orange dan celana jeans biru muda. Alhasil, lekuk tubuh langsing dan pusarnya pun terekspos di kamera, tak terkecuali bagian dadanya.

Yap, potongan v-neck yang begitu rendah membuat aura keseksian Sophia semakin membara, apalagi rambut indahnya sengaja digerai. Pesona kecantikan Sophia pun semakin terpancar. Selain itu, kardigan pendek berwarna oranye itu juga membuat penampilan Sophia terlihat lebih eye catching. Terlebih ukurannya begitu pas dan ketat di tubuh langsingnya.

Seksi dengan gaun transparan

(7 Potret Sophia Latjuba, Foto: @sophia_latjuba88/Instagram)

Selanjutnya ada potret Sophia Latjuba berpose berdiri dengan latar dedaunan hijau dan bunga-bunga. Wajahnya menatap tajam ke kamera, tetapi justru membuatnya terlihat anggun.

Tapi, yang mencuri perhatian tentu outfit Sophia Latjuba. Dia mengenakan gaun panjang yang transparan. Alhasil, lekuk tubuh Sophia Latjuba tampak menerawang dari balik gaun transparan tersebut. Walau transparan, Sophia Latjuba tetap menutupi area vital tubuhnya dengan memakai celana di balik gaun-nya.

"Bidadari dari kahyangan," ujar @wuy

"Tolooongggg ini org kenapaaa sikk bisa ga menua , aslikk cantik bgt πŸ‘πŸ‘πŸ”₯πŸ”₯," ungkap @chankira*** yang kagum.

"Real vampire dunia nyata mah sophie❀️❀️❀️❀️ kok awet banget mukanya ya allah," ujar @itsmenov***

Bikini pink

(7 Potret Sophia Latjuba, Foto: @sophia_latjuba88/Instagram)

Body goals Sophia Latjuba juga tak jarang mengundang decak kagum dari netizen. Salah satunya pada penampilan Sophia Latjuba mengenakan bikini warna pink ini. Selain terlihat seksi, bodi ramping Sophia Latjuba sukses bikin netizen iri.

"Itu perut bikin iri punyaku 2 lipetan😒," tutur @chochi***

"Wow... so beautiful and so sexy...I LOVE YOU SO MUCH....❀️❀️❀️❀️❀️," ungkap @syafril_dar***

"Gue 23 tahun kalah jauh bgt deh 😒," tutur friska2*** seolah minder

Bak seorang model Victoria Secret

(7 Potret Sophia Latjuba, Foto: @sophia_latjuba88/Instagram)

Sophia Latjuba memamerkan kemolekan tubuhnya dengan busana nuansa putih dalam pemotretan bak model Victoria Secret. Sophia Latjuba terlihat seperti seorang bidadari dalam foto tersebut.

Terlihat, ia mengenakan korset seksi berwarna putih dengan sayap raksasa indah di belakangnya. Terdapat detail motif bunga yang indah turut menghiasi korsetnya. Aksen garis dengan transparan bak tulang rusuk pun kerap terlihat pada bagian perut korset itu. Kaki mulus nan jenjang dan tubuh ramping tanpa lemaknya membuatnya terlihat seksi nan menawan.