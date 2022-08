CHERYL Puteri Gunawan atau yang akrab dipanggil Cheryl adalah pemenang pertama MasterChef Indonesia Season 9 yang ditayangkan di RCTI. Perempuan berusia 25 tahun ini lolos MCI Season 9 lewat hidangan yang ia buat yaitu arancini, dan membuatnya berhasil masuk ke babak boot camp.

Kini, Cheryl sudah mulai aktif menjadi konten kreator di YouTube pribadinya. Ia kerap kali membagikan vlog-vlog seru aktivitas kesehariannya dan video resep memasak. Seperti dalam video yang diunggah kali ini, Cheryl membagikan momen ngevlognya bareng Palitho.

Palitho yang saat itu tinggal di Malang menyempatkan diri untuk mengunjungi Cheryl yang berdomisili di Surabaya. Dan di kesempatan tersebut, Cheryl dan Palitho akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh netizen dan fans.

Kedekatan serta positive vibes yang ditunjukkan oleh Cheryl dan Palitho kerap membuat netizen bertanya-tanya. Karena pada umumnya, hal yang diperlihatkan oleh 2 orang yang pernah berkompetisi di suatu ajang pencarian bakat adalah persaingan dengan sikap yang tidak mau mengalah satu sama lain.

Berbeda dengan Cheryl dan Palitho yang sejak awal kompetisi sudah menganggap satu sama lain sebagai saudara kandung. Cheryl menganggap Palitho sebagai kakak laki-lakinya, sebaliknya Palitho menganggap Cheryl sebagai adik perempuannya.

Tak hanya itu, pada saat grand final MasterChef Indonesia Season 9 di mana Cheryl dan Palitho harus memperebutkan juara pertama, mereka berdua tetap saling bantu dengan melakukan hal-hal yang manis.

“You help me during those time (grand final). And I was like, it was such a sweet moment gitu, lho. It was pure, it’s just pure moment,” ujar Cheryl mengingat saat-saat grand final.

Cheryl dan Palitho mengakui bahwa saat grand final, mereka tidak merasa sedang berkompetisi, karena mereka berdua memasak dengan begitu fun.

“kemaren pas grand final itu gak kerasa kayak I was competing, karena kita berdua bener-bener having fun. Cooking with love tapi tetep dengan api yang membara dan memberikan yang terbaik,” ujar pemenang MCI Season 9 tersebut. Hal itu pun tentunya diaminkan oleh Palitho.

Nah, buat yang penasaran dengan keseruan Cheryl dan Palitho menjawab pertanyaan dari netizen dan fans, langsung aja cek videonya di YouTube Channel Cheryl Gunawan, ya!

