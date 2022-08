PENCINTA drama Korea (drakor) pastinya sudah tak asing dengan Seol In Ah. Artis yang dikenal berkat akting memukaunya di serial Business Proposal tersebut baru-baru ini menyambangi Indonesia untuk sebuah acara brand tas terkenal.

Selain menghadiri acara tersebut, Seol In Ah juga diajak berbincang oleh salah satu acara stasiun televisi swasta. Seol In Ah ditanya lebih suka musik ballad atau rock. Seol In Ah menjawab lebih menyukai musik rock, dan ternyata dia ngefans dengan band Slank.

Penasaran dengan sosok Seol In Ah? Berikut potret cantik Seol In Ah yang dirangkum dari akun Instagram pribadinya, @_seorina, Rabu (10/8/2022).

1. Mengunjungi Jakarta

Setelah menghadiri acara meet and greet, Seol In Ah mengunjungi Pantai Mutiara Jakarta. Seol In Ah tampil simpel dengan tank top putih dan topi warna senada, Meski simpel, pesona Seol In Ah begitu terpancar di penampilannya kali ini.

“Tidak bisa ini terlalu cantiikkkkk,” tulis @dew**

2. Senyum manis

Seol In Ah sering mengunggah beberapa foto dengan senyum manis yang lepas. Rupanya senyum manisnya ini sering membuat netizen jatuh cinta, sebab siapa yang bisa menolak panah senyum manis Seol In Ah?

"Your smile is so gorgeous. ♥️," ujar @areya*** terpesona.

3. Pernah berambut panjang





Sebelum membintangi serial drakor Business Proposal, Seol In Ah juga pernah memiliki rambut panjang yang indah. Rambut panjang atau pendek tampaknya sama sekali tidak mengurangi pesona kecantikan Seol In Ah, bukan begitu?

4. Sering berpenampilan boyish Bintang drakor yang sedang naik daun ini kerap berpenampilan boyish atau tomboy dalam kesehariannya. Sepertinya Seol In Ah cocok dengan style apapun, tengok saja penampilannya ini. 5. Dilirik brand besar Berkat karirnya yang sedang menanjak, Seol In Ah kebanjiran tawaran untuk menjadi model brand besar, salah satunya Burberry. Nampaknya brand tersebut tidak salah, karena paras cantik dan tubuh proporsional Seol In Ah dapat menarik banyak peminat.