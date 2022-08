Ajang kompetisi MasterChef Indonesia Season 8 telah mengenalkan banyak chef berbakat Indonesia kepada publik. Salah satu peserta yang menarik perhatian penonton karena kemampuan memasaknya yaitu Bryan Ferrysienanda.

Setelah mengerahkan kemampuan terbaiknya, Bryan pun berhasil lolos sampai ke posisi Top 5 MasterChef Indonesia Season 8. Pria kelahiran tahun 1995 tersebut merupakan lulusan Kendall College, Chicago, Amerika Serikat mengambil jurusan Culinary Arts.

Setelah lulus dari MCI 8, kini Bryan mulai aktif membuat konten seru di YouTube channel miliknya untuk menghibur para penggemar.

Di video sebelumnya, Bryan dan Aziz yang sedang melancong ke Aceh kini melanjutkan perjalanan selanjutnya lewat YouTube. Destinasi pertama yang mereka kunjungi adalah Masjid ikonik dan bersejarah di Aceh, Masjid Raya Baiturrahman.

Dengan tetap menghormati kebudayaan dan peraturan di masjid, Bryan dan Aziz mengeksplor keindahan serta arsitektur masjid yang luar biasa memukau. Bryan juga sangat terpana kau dengan pilar-pilar di masjid yang akan terbuka seperti payung besar apabila diperlukan.

“But remember like if you are in Aceh, we have to follow the rules. Be respectful, and if adzan is happening, we should stop our activities and than continue it again after the payers done,” ujar Aziz.

Tempat selanjutnya yang mereka kunjungi adalah Museum Tsunami Aceh. Saat memasuki museum tersebut, Bryan mengatakan bahwa ia merasakan emosi yang campur aduk. Di satu sisi ia begitu excited melihat arsitektur museum yang begitu memukau, dan di sisi lain ia begitu sedih karena mengingat bahwa bencana tersebut pernah benar-benar terjadi di Aceh.

Tak berhenti sampai di situ, Bryan dan Aziz kemudian lanjut dengan kulineran dan mengunjungi rumah makan bernama ‘Mie & Nasi Goreng Bardie’. Banyak rumor yang mengatakan bahwa terdapat campuran bumbu dari bahan yang ‘spesial’. Hingga kini rumor tersebut masih menjadi misteri yang belum terpecahkan.

Bryan dan Aziz memesan mie Aceh dan nasi goreng kambing. Mereka berdua kemudian mencobanya dan penasaran dengan efek yang akan mereka rasakan setelahnya.

“There is some distinct flavor on the sauce between this one (mie bardi) and the first one that we ate in different restaurant. But I can’t really say that it’s because of that ‘special’ ingredient,” ujar Bryan.

Nah, buat yang penasaran dengan perjalanan Bryan dan Aziz di Aceh part 2, langsung aja cek videonya di YouTube Channel Bryan Ferrysienanda, ya!

