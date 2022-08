4 SAYURAN ini bisa bikin kulit awet muda, jangan ragu untuk mengonsumsinya. Sayuran apa saja yang bisa bikin awet muda? Simak ulasannya dalam artikel ini.

Penuaan mungkin tidak dapat dihindari, namun ada cara untuk membantu kulit agar terlihat muda dengan mengonsumsi nutrisi yang tepat. Kulit adalah organ yang terus beregenerasi dan menumbuhkan sel-sel baru.

Saat sudah mengonsumsi nutrisi yang tepat juga dibutuhkan waktu untuk meningkatkan kesehatan kulit. Mulai dari memilih gaya hidup sehat seperti cukup tidur, makan banyak buah dan sayuran, dan berolahraga secara terartur.

Makanan yang mengandung vitamin C, vitamin A, zink, dan antioksidan merupakan baik untuk dikonsumsi. Berikut 4 sayuran yang baik dikonsumsi agar terlihat awet muda, dirangkum dari eatthis, Kamis (11/8/2022).

Paprika merupakan sayuran yang kaya akan vitamin A dan C. salah satu sumber vitamin C terbanyak yaitu dari paprika merah. Mendapatkan cukup vitamin C untuk tubuh dapat membantu membangun lapisan kulit yang sehat.

2. Brokoli

Setengah mangkuk brokoli mengandung lebih banyak vitamin C daripada buah jeruk. Selain itu, brokoli juga merupakan sumber zink dan lutein yang berkontribusi pada kulit. Lutein memiliki kesamaan dengan vitamin A yang dapat membantu meningkatkan elastisitas kulit.

3. Tomat Salah satu sayuran yang menjadi tambang emas nutrisi adalah tomat. Sayuran ini mengandung vitamin C dan likopen yang menjadi nutrisi terbanyak pada tomat. Dibandingkan tomat yang dimasak, tomat segar justru jauh lebih banyak vitamin C. Memasak tomat dapat mengurangi jumlah likopen yang bermanfaat untuk memperbaiki kerusakan kulit dan menghaluskan tekstur kulit. 4. Kubis ungu Sayuran ini mengandung vitamin A, C, dan antosianin yang merupakan antioksidan yang dapat meningkatkan kesehatan kulit setelah kerusakan akibat sinar UV dari matahari. Secangkir kubis ungu mengandung lebih dari 50% asupan vitamin C harian yang direkomendasikan. Tanpa vitamin C yang cukup, produksi kolagen dalam tubuh akan menurun