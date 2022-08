DALAM acara malam Heritage Diplomacy yang diinisiasi Warisan Budaya Indonesia (WBI) Foundation, digelar red carpet Jagantara yang memperlihatkan deretan selebriti dan public figure dengan tampilan istimewa.

Mereka berhasil meng-highlight keindahan wastra Nusantara dengan gaya ala mereka masing-masing. Ada yang tampil edgy dengan sentuhan ethnic, ada juga yang memang tampil tradisional.

Nah, di artikel ini MNC Portal coba memperlihatkan beberapa tampilan selebriti dan public figure yang sangat mencuri perhatian. Siapa saja mereka?

1. Liliana Tanoesoedibjo dan Yanti Airlangga

Dua sosok hebat ini hadir di acara Jagantara dengan sangat memesona. Liliana Tanoesoedibjo tampil memukau dengan dress emas yang terinspirasi dari kebaya. Edgy style kebaya tersebut dipadukan dengan kain songket yang indah.

Di momen ini, Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo mengenakan dress rancangan Didiet Maulana. "Ini koleksi Didiet Maulana dan persiapannya last minute. Indah sekali gaunnya dan tetap ada wastra Nusantara-nya," kata Liliana Tanoesoedibjo yang juga salah satu Founder WBI Foundation.

Lalu, ada Yanti Airlangga. Dia di malam ini mengenakan jubah velvet merah marun yang sangat megah. Outfit tersebut pun merupakan rancangan desainer Didiet Maulana. Yanti benar-benar terlihat menawan di malam ini.

2. Wulan Guritno dan kekasih

Selebriti Wulan Guritno dan sang kekasih pun terlihat menghadiri acara malam ini. Dia tampil sangat menawan dengan outer bergaya kimono dengan inner berupa tanktop yang menyatu dengan rok panjang berlipat.

Sementara itu sang kekasih tampak menawan dengan memadukan kain batik sebagai aksen dengan kemeja tenun sutera yang menarik untuk dilihat. Dia sempurnakan gaya modern-ethniknya dengan sneakers.

3. Ayu Dewi

Selebriti ini ditunjuk sebagai host red carpet Jagantara. Dia tampil edgy dengan outer bersiluet baju kurung bergaya modern. Embroideri di bagian rok memberi kesan fun tapi tetap anggun. So pretty!

4. Titi DJ





Sang Diva yang satu ini tidak pernah gagal mencuri perhatian. Red carpet momen menjadi panggungnya untuk tampil stunning. Titi DJ di Red Carpet Jagantara mengenakan busana koleksi Priyo bergaya seperti Matador. She's amazing!

5. Janna dan Amanda Soekasah





Desainer kembar ini pun terlihat memeriahkan Red Carpet Jagantara. Janna dan Amanda tampak kompak sekalipun bisa dilihat perbedaan gaya di antara keduanya.

Warna dari busana yang dikenakan Janna dan Amanda terlihat sama memang, tapi berbeda. Permainan aksesori yang dipakai pun sangat berkarakter sekali. So classic but still on point!