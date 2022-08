PENAMPILAN Tante Ernie kembali menjadi sorotan karena unggahan foto terbarunya di Instagram. Perempuan berusia 46 tahun tersebut tampil mengenakan bra, seperti apa potretnya?

Tante Ernie kembali mengunggah foto pemotretannya ke Instagram. Kali ini, Tante Ernie berpose dalam balutan outfit rajut.

Untuk outfit atasan, Tante Ernie hanya mengenakan bra top berbahan rajut. Tante Erni memadukannya dengan rok ketat yang membentuk bokong kencangnya.

Berpose membelakangi kamera, body goals Tante Ernie terpampang jelas di kamera. Penampilan perempuan yang dijuluki Tante Pemersatu Bangsa oleh netizen itu pun terlihat seksi.

Selain itu, ibu tiga orang anak tersebut terlihat cantik berpose menoleh ke kamera. Gaya rambut pendek membuatnya terlihat lebih fresh yang memancarkan pesona awet mudanya.

Sementara itu, Tante Ernie menuliskan pesan di caption unggahan fotonya. Dia menuliskan tentang memandang seseorang jangan hanya dari luarnya saja.

"Don’t judge the book by its cover!! Ini tuh benar2 terjadi yang sedang aku alami.. Jangan suka tekecoh dgn penampilan seseorang yg berpakaian seperti malaikat tapi kelakuannya melebihi Dajjal.. ngerti kan Dajjal?Beware ya Bestie!!," ungkap Tante Ernie.

Unggahan foto Tante Ernie pun langsung dibanjiri komentar dari netizen. Hampir sebagian besar memuji penampilan cantik dan awet mudanya. Tak sedikit pula yang gagal fokus melihat body goals seksi Tante Ernie.

"Always Pretty SayangkuπŸ’™πŸ’™πŸ’™πŸ’™πŸ’™," ujar @princess__vie***

"Dibalik badan yang sexy, ternyata otaknya juga sexy," kata @bobya***

"Emang tante paling unch dah ah😍😍😍," tutur @jauharf***

"Sexy β€¦πŸ˜," kata @r.le***

"Tambah tua tambah menggoda," ujar @kaji_ade***

"So hot,beauty and perfect😍😍😍😍😍," tutur @far.han2***

"Sehat" ya Tante ,, makin aduhai aja😍," ujar @doni.satri***

