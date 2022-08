REZA Rahadian menggemparkan media sosial dengan potret terbarunya di Instagram. Ia tampil berani dengan nyaris bugil di depan kamera.

Foto yang diunggah akun Instagram @officialpilarez tersebut merupakan campaign 'Aku dan Kain' dari Oscar Lawalata Culture. Itu kenapa, kain yang dipilih Reza Rahadian untuk menutupi tubuh yang diduga tanpa busana tersebut.

Di keterangan fotonya pun bisa kita lihat bersama bahwa 'Aku dan Kain' yang diselenggarakan Oscar Lawalata di Museum Nasional itu sudah bisa didatangi masyarakat, mulai dari 11 Agustus kemarin hingga 10 September 2022.

So, seperti apa detail kain yang dipakai Reza Rahadian di foto kontroversial ini?

Masih dari keterangan foto, diketahui bahwa Reza di pemotretan kali ini mengenakan kain tenun Nunkolo - Timor yang tentunya koleksi dari Oscar Lawalata. Kain tersebut begitu indah dengan detail embroidery yang sangat cantik.

Warna kain adalah kuning dan ini tampak sangat vibrant di tubuh Reza yang nyaris tanpa busana tersebut. Reza benar-benar 'berbeda' di foto ini.

Untuk alas kaki, dia mengandalkan loafer coklat berbahan velvet. As simple as that!

Tahu bahwa Reza Rahadian membagikan foto semacam ini, Zaskia Adya Mecca langsung melontarkan komentar. "Duhhh!!!! Arya Ibrahims Tolong dong!" kata Zaskia kepada manager Reza.

Lalu, ada netizen yang menimpali celetukan Zaskia tersebut, "Aurat ya kak?" tanya @abbyhardianto.

Di sisi lain, politikus Indonesia Fadjroel Rachman pun terpantau memberi komentar di unggahan Reza Rahadian ini. "Mantaaap," tulis Duta Besar RI untuk Kazakhstan dan Tajikistan tersebut.

Netizen pun ikut berkomentar melihat foto Reza Rahadian hanya berbalut kain seperti ini.

"Jangan gitu kek bang, ngilu lihatnya," kata @ranti*****.

"Mas, auratnya terumbar, mas," komen @resepibu****.

"Meresahkan," celetuk @utyyhd**.

"Mbak Prilly Latuconsina, mohon suaminya dikondisikan," kata @sayayus**.

"Bulunya bikin merinding disko," tulis @iyamar***.

Sayang sungguh disayang, tidak ada dari netizen yang membahas kain yang sebetulnya tengah di-highlight Reza Rahadian di foto ini. Ya, semuanya malah salah fokus dengan tampilan Reza nyaris bugil tersebut.

