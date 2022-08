TREN fashion tahun β€˜90-an memang kembali ngtren belakangan ini. Banyak anak-anak muda yang menggandrungi style yang berjaya di tahun β€˜90-an, bahkan mereka yang belum lahir pada saat itu!

Melalui berbagai media sosial, gaya-gaya fashion ala anak 90-an memang kembali populer. Fenomena ini sebenarnya tidak mengherankan, sebab tren ini memang bagaikan lingkaran yang terus berputar dari masa ke masa.

Oleh karena itu, rasanya belum pas jika kita tidak membahas orang-orang yang berperan besar dalam mempengaruhi tren fashion pada era tersebut. Simak beberapa fashion icon di tahun β€˜90-an berikut ini!

Jennifer Lopez

Sebelum menguasai pasar musik dengan lagu hitsnya seperti Jenny from the Block dan On The Floor, Jennifer Lopez telah berhasil mencuri perhatian orang-orang pada tahun 1997 dengan film Selena. Penampilannya sebagai bintang pop Latina membuat penonton terpesona. Peran itu membuka jalan untuk dia menjadi bintang yang sebenarnya. Dua tahun setelah film tersebut, Jennifer atau yang biasa disebut dengan J-Lo merilis album pertamanya dan tidak berhenti sejak itu.

Gayanya di tahun β€˜90-an jelas mencerminkan fakta bahwa selain menjadi aktor dan penyanyi yang ikonik, dia juga penari yang berbakat. Pakaian athleisure (olahraga) dan perlengkapan klub tidak akan sama tanpa pengaruh J-Lo.

Winona Ryder

Peran aktris ini sebagai Joyce di serial Stranger Things memang banyak dicintai orang-orang. Namun, Winona Ryder telah menjadi salah satu aktris paling sukses di tahun 1990-an. Pada tahun 1988, ia membintangi Beetlejuice dan Heathers yang dengan cepat membuatnya menjadi terkenal.

Perannya pada tahun 1990 di Edward Scissorhands bersama Johnny Depp adalah favorit penggemar. Bukan hanya itu, hubungan romansanya dengan Depp sepanjang awal 90-an menggemparkan tabloid-tabloid hingga Winona menjadi pokok sampul majalah dan acara gosip.

Jika berbicara dengan gaya berbusana Winona, maka ia memiliki sedikit dari segalanya. Dia kerap terlihat mengenakan pakaian serba hitam dengan jaket moto kulit. Namun, Winona juga bisa tampil nyaman dan kasual dengan sweater atau tampil glamor dengan gaun desainer. Style Winona tentunya bisa dijadikan inspirasi yang sempurna untuk segala jenis tampilan.

Melissa Joan Hart

Melissa Joan Hart membintangi dua pertunjukan terbesar untuk anak-anak dan remaja di tahun 1990-an sehingga tidak heran ia menjadi β€˜it girl’ pada masanya. Setelah serial Clarissa Explains It All berakhir pada tahun 1994, Melissa melanjutkan studinya di New York University. Namun, ia keluar kuliah sebelum menyelesaikan gelarnya karena dia menjadi pemeran utama di sebuah acara yang mungkin pernah Anda dengar, yaitu Sabrina the Teenage Witch.

Menganalisis gaya Melisa di tahun β€˜90-an, intinya adalah menggemaskan. Pakaiannya saat hadir di acara Nickelodeon terlihat sangat menyenangkan, warna-warni, longgar, dan terkesan sangat remaja. Terutama aksesoris yang dikenakan Melisa saat memerani Sabrina. Mulai dari choker, jepit rambut, sampai kemeja tembus pandang yang banyak digandrungi lagi sekarang ini. Melissa tidak hanya membuat setiap gadis ingin menjadi penyihir, dia juga membuat semua orang ingin menjadi dirinya.

Liv Tyler Putri dari bintang rock Steven Tyler ini pertama kali membuat penampilan besar di video musik Aerosmith pada tahun 1993 berjudul Crazy. Namun, setelah menjadi peran utama dalam mega-hit Armageddon beberapa tahun kemudian, status bintang Liv Tyler terus meningkat sepanjang dekade. Style Liv di tahun β€˜90-an benar-benar definisi dari estetika manis yang misterius. Mulai dari rok pendek dengan celana ketat hingga kemeja crop yang dipadukan dengan rok mini. Dia memiliki gaya keren dan menggoda yang didambakan para wanita muda. Drew Barrymore Bintang Hollywood ini adalah salah satu aktris yang paling dihormati dan abadi hingga saat ini. Dari gaya makeup-nya, perannya sebagai sutradara, hingga perusahaan produksinya yang ia dirikan pada usia 20 tahun, Drew Barrymore adalah seseorang dengan multitalenta. Namun, di tahun β€˜90-an, Drew membangun kembali citranya. Dia membintangi serangkaian peran "gadis nakal", dan pilihan gayanya tentu sesuai dengan arah baru karier aktingnya. Denim lusuh, celana longgar, dan bahkan slip dress. Drew cocok dengan semua gaya sehingga juga berperan dalam memengaruhi tren fashion wanita muda yang lebih suka tampilan edgy. Jennifer Aniston Apa yang bisa lebih menggambarkan tren tahun β€˜90-an daripada Rachel Green? Potongan rambut berombak Rachel Green di musim-musim awal serial TV hit Friends membuat semua orang terobsesi. Saat memerani Rachel Green, Jennifer berusia 25 tahun. Dengan gaya khasnya yang seksi dan berkelas, dia memiliki siluet feminin yang dipertahankan hingga hari ini. Gwen Stefani Entah apa rahasianya, tapi Gwen Stefani terus tampil bersinar dari tahun ke tahun. Dia selalu berada di depan tren, dan itu jelas terlihat ketika dia memimpin band No Doubt pada tahun 1990-an. Penampilan Gwen di No Doubt mungkin memang sedikit untuk saat ini, tetapi kecintaannya pada pola funky, gaya rambut aneh, dan aksesoris berani sangat khas '90-an. Gaya Gwen tidak semuanya bertahan, seperti tren alis tipis. Namun, banyak gaya berbusana Gwen yang berani kembali digandrungi anak-anak muda sekarang ini. Alicia Silverstone Jika Anda tidak pernah mengimpikan baju set kotak-kotak kuning Cher Horowitz di film Clueless, maka Anda benar-benar ketinggalan. Sebagai idola remaja pada eranya, peran Alicia Silverstone di Clueless menjadi batu loncatan ketenarannya. Sama seperti peran utamanya dalam serangkaian video musik Aerosmith. Gaya berpakaian santai khas Alicia dengan menampilkan kecantikan alami sering membuatnya menjadi bintang muda remaja yang sempurna. Gayanya memang girly dan menyenangkan. Dia tampak kekinian dan awet muda sehingga secara sempurna mewakili estetika manis dan sedikit menggoda. Julia Roberts Ratu Hollywood yang satu ini menjadi terkenal setelah membintangi Pretty Woman, film klasik pada tahun 1990. Julia Roberts mencuri hati publik dengan membintangi beberapa rom-com di tahun β€˜90-an. Senyumnya yang indah dan gayanya yang bebas menawarkan kontras dengan estetika grunge yang edgy yang juga populer saat itu. Dia terkenal karena kerap memadukan pakaian pria atau pakaian unisex hingga membantu membawa tren tersebut ke arus utama. Sebagai bintang film besar, Julia terlihat bereksperimen dengan gaya berpakaiannya sehingga ia dihormati oleh para desainer dan penggemar.