JAKARTA - Nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia yang dikonsumsi setiap harinya. Karenanya, Anda harus cermat dalam memilih beras untuk menghasilkan nasi yang lezat dan berkualitas. Apalagi kalau ada promo beras yang banyak diincar, Anda harus fokus memilih beras sehat dengan kualitas atas.

Ada pun salah satu cara untuk menghasilkan nasi yang lezat dan berkualitas adalah dengan menggunakan beras premium. Umumnya, beras premium memiliki derajat sosoh hingga 95%, maksimal kadar air 14%, beras kepala 85%, dan butir patah 15%.

Berbicara soal beras premium, Beras Keluarga Bijak (BKB) solusinya! Beras Keluarga Bijak (BKB) merupakan beras kualitas atas harga pantas. Terlebih jika Anda belinya di AladinMall by Mister Aladin, bisa dapat harga spesial promo beras lho!

Anda sudah bisa mendapatkan beras berukuran 5kg dengan harga Rp 47 ribuan saja kalau belinya di AladinMall by Mister Aladin. Promo beras ini terbatas lho! Makanya, yuk buruan borong sebelum kehabisan!

Keunggulan Beras Keluarga Bijak (BKB)

Beras Keluarga Bijak (BKB) bersih dari gabah, batu, serta benda asing yang dapat membahayakan tubuh. Juga, bulir beras tidak mudah patah sehingga menghasilkan nasi dengan tekstur yang baik serta pulen.

Nasi yang pulen cocok untuk disantap bersama lauk apa pun. Nasi yang pulen juga dapat menambah selera makan Anda dan keluarga. Dengan demikian, kebutuhan nutrisi Anda pun dapat terpenuhi dengan baik.

Mengapa perlu membeli Beras Keluarga Bijak (BKB)?

Banyak sekali keuntungan yang akan Anda dapatkan jika membeli Beras Keluarga Bijak (BKB). Selain bisa memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga serta menghasilkan nasi yang lezat, Beras Keluarga Bijak (BKB) juga dibanderol dengan harga yang terjangkau.

Kapan lagi bisa makan nasi pulen dan lezat menggunakan beras premium namun harganya terjangkau! Makanya, yuk borong Beras Keluarga Bijak (BKB) sebelum promonya berakhir!

Jangan lupa, belinya di AladinMall by Mister Aladin!

Dengan harga normal Rp64.000, Anda bisa mendapatkan Beras Keluarga Bijak (BKB) senilai Rp47.600 saja kalau belinya di AladinMall by Mister Aladin dengan menggunakan kode voucher AM10RB. Selain itu, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga bebas ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia jika Anda memilih opsi pengiriman dari SAP! Anda juga bisa menggunakan fitur same day service supaya barang yang Anda pesan bisa di kirim di hari yang sama pada saat order!

Tak hanya itu, AladinMall by Mister Aladin juga mengadakan Flash Sale setiap minggunya serta Promo Weekend Deals yang berlangsung setiap Jumat-Minggu. Makanya, pantengin terus website https://aladinmall.misteraladin.com/ atau aplikasi Mister Aladin yang tersedia di Google Play Store dan App Store. Siapa tahu, minggu ini ada Flash Sale atau Promo Weekend Deals dari brand favorit Anda!

Informasi AladinMall by Mister Aladin

AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di http://aladinmall.misteraladin.com dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi smartphone di Google Play Store atau App Store.

