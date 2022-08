CHEF Vindy Lee selalu mencuri atensi publik lewat konten cara makan yang 'anggunly' sehingga membuat kuku tetap 'slay'. Dibalik itu semua, Chef Vindy Lee mengaku seringkali mendapat komentar miring.

Bukan soal konten, melainkan bentuk fisiknya. Ketika mengobrol dengan Melaney Ricardo, Vindy Lee mengungkap komen terjahat netizen yang pernah diterima.

"Kamu sizenya beda, bibir kamu kaya ikan" ujar Vindy Lee, dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Jumat (12/8/2022).

BACA JUGA :Â Cara Elegan Makan Mie Ayam ala Chef Vindy Lee, Tetap Harus Slay!

Tak sampai di situ saja, Vindy Lee juga disebut mirip salah satu boneka seks yakni Blow Up Doll.

"I look like a blow up doll. something like that, you know" kata Vindy mengenang komen jahat netizen.

Bagi Vindy Lee, saat ini para pengguna media sosial seolah tak lagi memfilter ucapan saat menyampaikan pendapat. Padahal, netiket sangat dibutuhkan ketika berselancar di media sosial.

"Etika kan juga ada netiket, etika di media sosial juga harus dijaga, say nice things, be kind to people" kata Vindy Lee.

BACA JUGA :Â Vindy Lee Ajarkan Cara Makan Salak Anggunly Pakai Garpu dan Pisau

Vindy Lee sadar betul banyak sekali bertebaran komentar negatif dari para netizen, meskipun dirinya sudah menyajikan konten hiburan maupun pengetahuan. Namun dirinya mengaku telah belajar untuk menjadi lebih kuat menghadapi netizen.

(hel)