SOSOK Nita Gunawan belakangan ini kerap menjadi sorotan. Hal ini tak terlepas dari unggahan fotonya di Instagram yang mengundang komentar dari netizen.

Salah satunya foto Nita Gunawan berpose mirror selfie yang satu ini. Nita Gunawan mengenakan sport bra hitam yang senada dengan warna leggingnya.

Nita mengangkat sedikit sport bra yang dikenakan dengan tangannya. Bukan tanpa sebab, artis berusia 31 tahun itu ingin memperlihatkan perut kencang berotot alias six pack.

"Good job!!! Ga sia2 udah ga makan daging merah 2 bulan 😁 This picture no makeup, no filter, take a picture on iPhone camera dan Belum mandi," ungkap perempuan yang sempat bikin heboh dituding selingkuhan Raffi Ahmad tersebut.

Pose mengangkat sedikit bra di slide pertama, Nita Gunawan bikin para pria halu. Tak sedikit netizen yang salah kira bakal seperti apa foto slide keduanya.

"Berharap slide kedua sudah terangkat😠," celetuk @mohamad_musli***

"ku kira di angkat semua ternyata dikit doank 😠," sambung @toniiskan***

"Pliss ka jangan di buka πŸ₯Ί," kata @hengkyrubyj***

"Beeuuhhhh!! Kenceng BenerπŸ˜‚πŸ˜‚," ujar @angg.st*** yang salfok dengan perut Nita Gunawan.

Di slide berikutnya, Nita Gunawan masih mengenakan outfit yang sama, namun dengan pose berbeda. Kali ini Nita Gunawan tidak menutupi wajahnya dengan handphone. Nita memamerkan pose bibir manyun atau beken disebut duck face. Potret Nita Gunawan pun terlihat menggemaskan. Tak hanya itu, body goals juga membuat Nita Gunawan terlihat seksi. "So sexy and hot ❀️," ujar @alijarahm*** "Awesome, Nitaaaaa! πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘ @nitagunawan09 Sebegitu tuh ngga pake mandi lho, apalagi pake mandi ya Nitaaa 😁," ungkap @anfield_ki*** "Si cantik Alami," kata @radenmasdwiku*** "Sempurna dan sexy," ujar @irian***