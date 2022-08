DARIUS Sinathrya mengunggah video di akun instagram miliknya. Dengan mengenakan kemeja bermotif kapal, Darius tampak duduk santai sambil merekam proses pemotongan rambut baru.

Ya, Suami presenter Donna Agnesia ini akan mengubah gaya rambut. Ditemani hairstylist kenamaan, Nadir Rosa, Darius siap memperlihatkan model rambut terbaru.

Sebelumnya, gaya rambut Darius cukup tebal di bagian atas telinga dan depan poni. Model tersebut diubah. Saat ini, rambut Darius tipis di bagian atas telinga. Poni pun tak tampak menjuntai dan lebih pendek dari model terdahulu.

Dalam caption, Darius menyebut ini adalah model rambutnya di tahun 2010-2015. Model rambut seperti ini memang dikenal longlasting, karena tidak lekang oleh waktu.

Netizen mengaku takjub sepanjang video melihat Darius. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa ketampanan bapak 3 anak ini tidak pernah hilang meski di tengah gempuran opa-opa korea.

"Waduh Bu @dagnesia bapak jadi ABG lagi πŸ˜‚" ujar @nina***

"Look so young than your age πŸ‘πŸ‘" kata @andi***

"Tetap terganteng diera gempuran opa korea @darius_sinathrya 😍😍😍😍" tutur @lais***

"Ya ampun suami orang," kata @aniesa***

"Sepanjang video gue melongo😭😭 cakep banget suami orang😒," ujar @drinker***

(hel)