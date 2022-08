PRESENTER Ruben Onsu tengah bersuka cita merayakan momen pertambahan usianya. Tepat pada hari ini, Senin (15/8/2022) Ruben Onsu genap berusia 39.

Suami Sarwendah tersebut mendapatkan kejutan perayaan ulang tahun dari keluarga dan orang-orang terdekat. Meski ulang tahunnya dirayakan secara sederhana, namun rasa bahagia bapak tiga anak itu begitu jelas terpancar dari wajahnya.

Hal itu terlihat dari beberapa foto yang dibagikan sang anak yaitu Betrand Peto di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut Ruben Onsu dan sang istri Sarwendah kompak mengenakan piyama.

Begitupula dengan ketiga anaknya, Thalia, Thania dan Betrand Peto. Tak ketinggalan di meja juga tersaji beberapa kue ulang tahun.

"Surprise ayah pagi ini," tulisan Betrand Peto mengawali.

Tak ketinggalan, doa untuk sang ayah turut dipanjatkan oleh penyanyi yang akrab disapa Onyo ini.

"Doa untuk ayah,semoga ayah panjang umur, sehat selalu, dalam lindungan Tuhan. Onyo doain semoga kita selalu bersama selamanya, I love you so much, Ayah," tutup Betrand Peto.

Sementara itu, perayaan ulang tahun Ruben Onsu juga dihadiri oleh sang adik, Jordi Onsu sampai adik ipar Ruben juga turut memeriahkan perayaan tadi malam.

(hel)