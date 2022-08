POTRET seksi Pamela Bowie dalam artikel ini dijamin membuat mata para pria terpana. Karena tak hanya seksi, Pamela Bowie juga cantik dengan gayanya yang stylish.

Memiliki body goals, penampilan Pamela Bowie dengan berbagai model bikini makin sempurna. Pesona artis cantik berusia 28 tahun inipun kian tak terbantahkan.

Berikut potret seksi Pamela yang dirangkum dari akun Instagram pribadinya, Senin (15/8/2022).

Berjemur kece

(Potret Seksi Pamela Bowie, Foto: @pammybowie/Instagram)

Pertama ada potret seksi Pamela Bowie saat berjemur di pantai. Dia mengenakan bikini biru muda dengan motif emoji tersenyum kuning. Gaya santai minum es kopinya makin kece dengan memakai bucket hat warna hitam.

BACA JUGA : 5 Model Rambut Pamela Bowie, Tak Pernah Puas dengan Satu Gaya!

Backless bikini

(Potret Seksi Pamela Bowie, Foto: @pammybowie/Instagram)

Kali ini Pamela Bowie tampil seksi dalam balutan bikini floral berwarna hijau. Model backless membuat kulit mulusnya langsung terekspos di kamera.

Apalagi rambutnya sengaja dikuncir seperti ini. Pengambilan angle foto dari samping membuat tubuh seksinya semakin terlihat jelas.

Tak lupa, Pamela merias wajahnya dengan makeup natural look dan lipstik nude yang tak tampak pucat di wajahnya. Gayanya semakin lengkap dengan kacamata hitam sebagai aksesori di atas kepala. Berpose candid sambil melirik arah lain, Pamela Bowie tampak begitu menggoda. Para netizen pun langsung terkesima melihatnya.

"Cantik dan sempurna," kata rev*****.

"Pamela cantik terus ya," kata jun*****.

"Cuteness overload ini mahh!!" kata val*****.

BACA JUGA : 5 Potret Wika Salim Pakai Gaun Transparan Pamer Bra Biru

Bikini cokelat

(Potret Seksi Pamela Bowie, Foto: @pammybowie/Instagram)

Pamela Bowie tampil seksi dalam balutan bikini cokelat bermotif pasir. Kulit mulusnya pun langsung terekspos di kamera. Rambut pirangnya sengaja digerai membuat pesonanya semakin terpancar.

Sementara wajahnya dirias cantik dengan makeup natural look dan lipstik matte berwarna pink. Berpose candid sambil bermain air, Pamela terlihat begitu menggoda. Outfit ini sangat cocok untuk kamu yang ingin tampil seksi dan kekinian saat berlibur ke pantai.

Berjemur di kolam renang

(Potret Seksi Pamela Bowie, Foto: @pammybowie/Instagram)

Selanjutnya ada potret seksi Pamela Bowie berjemur di kolam renang. Berpose tiduran manja di bean bag pool, Pamela Bowie terlihat cantik dengan bikini two piece warna hitam.

Dia juga memakai aksesoris bandana untuk mempercantik penampilan. Gaya Pamela makin kece dengan memakai kacamata hitam.

Backless bikini hitam

(Potret Seksi Pamela Bowie, Foto: @pammybowie/Instagram)

Kali ini ada potret Pamela Bowie berpose duduk di tepi kolam renang. Dia mengenakan backless bikini warna hitam dengan motif floral.

Foto diambil dari belakang memperlihatkan punggung mulus Pamela Bowie. Ditambah dengan posenya menyibak rambut, aura seksi Pamela Bowie kian terpancar.

Berpose naik kuda

(Potret Seksi Pamela Bowie, Foto: @pammybowie/Instagram)

Terakhir ada potret Pamela Bowie berpose duduk di atas kuda. Pamela Bowie tampil dengan outfit bikini two piece warna merah. Body goals yang terpampang nyata membuat penampilannya semakin seksi dengan pose ciamik.

"I cant stop thinking about you," ujar @lalu_ikhsan_febria***

"So sexy pammy❤️❤️❤️😍😍," kata @alfaradiach***