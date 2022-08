XAVIERA Putri merupakan mahasiswi penerima beasiswa dari pemerintah Korea Selatan yang juga merupakan seorang konten kreator. Selain menjalani kegiatan kampusnya, Xaviera aktif membuat konten seru dan edukatif di YouTube Channel miliknya.

Xaviera juga seorang mahasiswi di KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) yang merupakan kampus No. 1 di Korea Selatan dalam bidang Engineering dan IT. Remaja kelahiran tahun 2001 ini mengambil 2 major sekaligus yaitu Computer Science dan Business & Technology Management.

Pada video yang diunggah tanggal 9 Agustus 2022, Xaviera yang sedang tinggal sendiri di Seoul membagikan kesempatannya saat hunting street food dan mampir ke salah satu waralaba toko di Gyeongbokgung Area.

Bersama salah satu temannya, ia mengunjungi sebuah pasar tradisional dan mampir ke salah satu area bernama “Coin Lunchbox”. Area ini memiliki konsep seperti bento, dan di dalamnya, pengunjung bisa membeli makanan di toko pilihan menggunakan koin yang sebelumnya sudah ditukar atau dibeli dengan uang.

Satu koin berharga 500 won, dan 1 orang pengunjung diberikan ketentuan untuk membeli minimal 5000 won. Di sana, Xaviera memesan sate ayam, tteokbokki, fish cake, kimbab tuna, dan lemonade.

Selanjutnya, mereka berdua mampir ke kafe tradisional, kemudian melanjutkan kembali perjalanan ke salah satu waralaba toko untuk membeli deterjen cuci baju.

Tak sampai di situ, Xaviera kemudian melanjutkan aktivitas seorang diri. Ia pergi ke salah satu toko gitar untuk menukar gitar yang baru dibelinya karena ditemukan sedikit masalah pada gitar barunya tersebut.

Menggunakan subway, Xaviera akhirnya berhasil menukar gitar Squire Fender Telecaster miliknya dengan yang baru! Sesampainya di rumah, ia kemudian lanjut mencoba gitar barunya tersebut kemudian dilanjutkan dengan mencuci baju kotor yang sudah menumpuk.

Buat yang penasaran dengan keseruan vlog Xaviera di Seoul, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel xaviera putri, ya!

(mrt)