PRODUK skincare mengandung vitamin CÂ bekerja untuk menetralisir ancaman dan kerusakan yang diberi dari paparan sinar UV. Pada dasarnya, vitamin C cocok untuk semua jenis kulit tetapi untuk kulit sensitif lebih baik memakai vitamin C yang kadar persentasenya rendah.

Saat menggunakan vitamin C juga disarankan pagi dan malam hari, untuk pagi hari sebaiknya dibarengi dengan pemakaian tabir surya. Ternyata selain untuk mencerahkan kulit, vitamin C juga memiliki banyak manfaat lainnya.

Seperti apa? Berikut beberapa manfaat lain dari penggunaan vitamin C yang harus kalian ketahui, dirangkum dari goodhousekeeping, Selasa (16/8/2022).

Dapat membantu mengatasi kulit kering





Produk yang memiliki bahan vitamin C dapat membantu menyatukan dan memproduksi sel-sel kulit baru. Ini berarti bahwa vitamin C dapat membuat kulit lebih halus dan lembap.

Dapat membantu mencerahkan dan meratakan warna kulit

Nah, ini manfaat yang satu ini tentunya sudah banyak diketahui oleh pengguna produk vitamin C. Vitamin C dapat membantu mengontrol proses pembentukan melanin, mencegah produksi berlebih, dan membuat kulit lebih cerah. Tentunya itu merupakan salah satu alasan vitamin C banyak disukai.

Dapat membantu mengurangi garis halus dan kerutan

Dalam memproduksi kolagen, vitamin C sangat berperan penting. Mengapa? Karena kolagen yah dihasilkan dari vitamin C sangat dibutuhkan kulit untuk mencegah dan mengurangi munculnya kerutan serta garis halus.

Dapat membantu penyembuhan luka dan bekas luka

Dengan kolagen yang menjadi salah satu komponen utama dalam jaringan parut atau jaringan bagian proses penyembuhan luka, vitamin C dapat membantu mempercepat penyembuhan luka dan memperbaiki jaringan parut dari hal-hal seperti jerawat.

