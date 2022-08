SANDRA Dewi mencuri perhatian netizen lewat unggahan foto terbarunya di Instagram. Ini lantaran Sandra Dewi yang biasa anggun, tampil dengan busana yang tak biasa.

"Merdeka ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Me in Lisa Asleep A film by @buttonijo," tulisnya pada caption foto.

Sandra Dewi mengenakan kaos lekbong alias tanpa lengan warna putih. Sandra Dewi tampak bermandikan keringat seperti habis jogging dengan tampilan sporty-nya.

Meski bercucuran keringat, artis berusia 39 tahun ini tetap terlihat cantik. Rambut panjangnya dikuncir gaya ekor kuda alias ponytail hairstyle.

BACA JUGA :ย Sandra Dewi Pose Duduk di Atas Meja, Pesona Ibu 2 Anak Bikin Netizen Meleleh!

Gaya rambut seperti ini jarang terlihat dari penampilan Sandra Dewi. Biasanya rambutnya dibiarkan tergerai yang membuatnya terlihat anggun.

BACA JUGA :ย 5 Gaya Sandra Dewi Tenteng Tas Mewah di Depan Pohon Natal, The Real Orang Kaya!

Tampil apa adanya dengan kaos tanpa lengan dan bermandikan keringat, penampilan Sandra Dewi justru mengundang decak kagum. Artis Prilly Latuconsina hingga netizen dibuat terpesona melihat penampilan ibu dua orang anak ini.

"astaga cantiknya," ujar @prillylatuconsina96

"Gobyos keringetan aja bening cakep gini ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ™Œ," kata @riniyulianti

"Foto paling cantik di IG Mba Sandra," tutur @wiet***

"Sandra dewi keringetan, rambut iket kuda, masi keliatan anggun parah๐Ÿ˜," ujar @indria***

"Aura sexy nya mommy dua anak ini badai ey๐Ÿ˜," ungkap @dupitadup***

"Kringetan ajah cantika badaiiii๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ," kata @novitri***

(hel)