HARI Kemerdekaan 17 Agustus memang identik dengan mengingat para pahlawan dan para pendiri bangsa. Namun, ada banyak hal lain yang bisa kita lakukan untuk memaknai semangat kebebasan ini, salah satunya adalah kebebasan dalam menemukan cinta.

Dengan semangat kebebasan tersebut, berikut tujuh tipe kebebasan yang kamu butuhkan untuk membantu perjalanan cinta kamu lebih mulus, berdasarkan survei Tinder yang dilakukan kepada 1000 pemuda Indonesia dengan usia 18-25 tahun pada April 2022.

1. Berhenti pikirkan mantan, bebas dari masa lalu





Suatu hubungan memang tidak selalu sempurna seperti di film-film, dan pada satu titik kamu mungkin memutuskan untuk berpisah dengan pasangan kamu. Kenangan masa lalu itu mungkin akan membuat kita sedih, terluka, marah atau menyesal hingga menghambat kita untuk memulai hubungan yang baru.

Tapi, kunci untuk memulai sesuatu yang baru adalah dengan ketemu sama orang baru. Jadi jangan ragu untuk mencoba kenalan dengan orang baru, baik lewat aplikasi kencan atau pun secara langsung dari kenalan teman. Bisa jadi ini langkah pertama kamu untuk membuat kenangan baru dengan orang baru!

2. Bebas untuk mencari pasangan dengan cara yang modern

Kita semua pasti tidak asing lagi dengan istilah bibit, bobot, bebet maupun ‘dijodohin’ kalau sudah membicarakan soal pasangan dan hubungan. Buat beberapa orang, pakai dating apps alias aplikasi kencan memang asing dan diluar dari kebiasaan kita. Tapi, hal tersebut tidak boleh jadi hambatan untuk kita mencari pasangan yang kita mau. Cobalah beranikan diri untuk membuka hati dan berkenalan dengan orang baru dengan cara yang modern. Teknologi kini sudah memudahkan kamu untuk bertemu sang jodoh, loh!

3. Bebas untuk memiliki preferensi partner

Memilih pasangan mungkin bisa jadi hal yang mudah dan sulit untuk kita. Meskipun kita tahu apa yang kita cari dari suatu pasangan, kadang kita jadi ragu dengan pilihan kita karena adanya ‘opini-opini’ dari orang sekitar kita. Namun, kita punya kendali untuk memilih seseorang berdasarkan preferensi kita. Pada akhirnya, diri kita sendirilah yang lebih tahu mana yang baik untuk kita. So, kalau kamu punya preferensi tertentu soal zodiak? Go for it! Tertarik sama seseorang yang lebih muda atau lebih tua? Gak masalah! Atau kamu tertarik sama orang yang punya selera musik yang sama? Totally understandable!

4. Bebas untuk bilang ‘Tidak!’

Kadang kita takut untuk bilang ‘tidak’ karena merasa ‘gak enakan’ dan pada akhirnya kita malah menyesal sudah mengatakan ‘iya.’ Padahal, kita punya kekuatan untuk bilang ‘tidak’ ke orang lain, apalagi kepada mereka yang baru kita kenal tapi udah mencoba melewati batas. Dengan bilang ‘tidak’, kita juga bisa membangun rasa percaya diri, bikin merasa lebih powerful, dan punya kontrol sama kehidupan.

5. Bebas untuk menunjukan dan mengekspresikan diri kita Setiap orang memiliki keunikan dan orisinalitasnya tersendiri. Oleh karenanya, setiap orang punya kebebasan untuk mengekspresikan dirinya selama tidak merugikan orang lain. Hal ini juga kamu butuhkan untuk membuat perjalan cinta semakin lancar. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar sayang sama kita pasti akan menerima kita apa adanya kan? 6. Bebas dari social pressure Ada banyak sekali tekanan dan tuntutan dari lingkungan sekitar tentang suatu hubungan. Katanya, kita harus buru-buru nikah sebelum expired. Makanya kalau sudah 30 tahun dan belum menikah dianggap jadi red flags. Akhirnya, kita jadi terpaksa berada dalam hubungan yang tidak sehat karena dengerin omongan orang-orang sekitar kita. Padahal, kita harus tahu bahwa kita punya kebebasan untuk menentukan hubungan kita. Jadi, tak perlu buru-buru ikuti omongan tetangga, ya! 7. Bebas dari Bias Dalam membangun hubungan yang bermakna dengan orang lain, penting bagi kita untuk mulai dari blank canvas, alias menghilangkan semua prasangka ataupun asumsi yang kita punya sebelumnya. Ini bakal membantu kita lebih mengenal pasangan kita dan membangun hubungan yang sehat. Karena pada akhirnya, ada banyak hal yang bisa kita gali satu sama lain.