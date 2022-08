ANYA Geraldine ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 pada 17 Agustus 2022. Dia mengunggah potret berbalut kebaya nusantara dengan tampilan yang begitu anggun ala gadis Bali.

Tak lupa, Anya Geraldine pun menyanjung Tanah Air tercinta dalam caption fotonya, "Yang aku banggakan dari negeriku adalah berbeda-beda tapi tetap satu, Indonesia ku." Soal gaya, Anya tak perlu diragukan lagi. Dia memang tak pernah gagal menghipnotis pandangan publik. Berikut 3 potretnya, sebagaimana MNC Portal rangkum dari Instagram @anyageraldine.

1. Tampil anggun berbalut kebaya





Anya Geraldine tampil anggun mengenakan kebaya kuning serta kain hitam nusantara. Kebaya tersebut tampak dibuat menggunakan kain brokat lace dengan bahan semi-transparan disertai detail yang cantik. Itu memberi kesan seksi yang tak berlebihan pada gayanya. Agar lebih maksimal, Anya juga memakai selendang hijau di pinggang sebagai pemanisnya.

Sambil duduk manis menghadap wastra putih-kuning dan berpose menyatukan tangan, Anya tampak begitu menawan. "Isi bensin sampai full, hai anya why u look so beautifull," tulis teng****. "Bikin demam aja," tulis gel****.

2. Cantik natural





Masih dengan pose tangan yang sama, kali ini Anya Geraldine berdiri dan melemparkan lirikan mautnya. Meski tanpa pulasan makeup, pesona Anya tetap saja bersinar. Rambut basahnya yang dibiarkan terurai pun menambah kesan anggun yang cantik pada penampilannya, apalagi dihias dengan sematan bunga kuning.

Dengan pengambilan angle foto jarak dekat ini, terlihat samar tank top berwarna kulit Anya dari balik kebayanya. Tentunya kesan seksi langsung mencuat, namun tak sensual. Terlebih, baju kebaya ini mempertegas siluet lekuk tubuhnya. Anya Geraldine sukses bikin pria terpana. "Jegeg alias Cantik kak," tulis iam****. "Anya terdepan," tulis ahm****.

3. Senyum manis memesona Kali ini Anya Geraldine melemparkan senyuman manisnya ke kamera. Tentu saja netizen auto meleleh melihatnya. Tak perlu banyak gaya, aura kecantikannya langsung terpancar. Apalagi Anya berpose manja sambil memainkan rambutnya. Dengan tatapan matanya yang indah, pesonanya pun kian bertambah! "Cantik bangeeeett.. Ampuunn," tulis plu****.