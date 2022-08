PEGOLF cantik Yealimi Noh memang memiliki segudang prestasi. Dia menjadi pemain profesional pada tahun 2019 dan lolos ke LPGA musim 2020 setelah finis ke-3 di sekolah kualifikasi.

Noh kemudian lolos ke Cambia Portland Classic 2019 dan menjadi runner-up di bawah Hannah Green. Dia juga menjdi runner-up di Volunteers of America Classic 2020. Dengan bakatnya yang apik, Noh pun terpilih sebagai kapten untuk Tim USA untuk Piala Solheim 2021.

Selain prestasinya yang mumpuni, paras cantik Yealimi Noh juga ikut mencuri perhatian. Tak jarang dia tampil modis nan memesona di berbagai kesempatan. Seperti apa? Dihimpun dari Instagram @yealiminoh, yuk intip 6 potretnya!

1. Cantik effortless





Yealimi Noh memang cantik paripurna. Tak perlu banyak gaya, dengan pose seperti ini saja sudah sangat memesona. Noh tampil simpel memadukan tank top putih dengan jaket pink serta legging hitam. Agar lebih modis, dia membiarkan jaketnya melorot dari bahu, menampilkan tali tank top-nya yang tipis, memberi kesan seksi effortless para gayanya. Dengan geraian rambutnya yang indah, Yealimi Noh sukses bikin pria terpana!

2. Feminine style





Kali ini Yealimi Noh tampil anggun mengenakan two piece berupa sleeveless top dan rok bermotif nuansa merah. Rambutnya dibiarkan terurai rapi ke belakang dengan garis rambut melintang di bagian tengah, membuat siluet wajahnya tampak lebih proposional. Tak lupa, wajahnya dirias cantik dengan makeup flawless look agar lebih maksimal. Dipadukan dengan ankle strap heels merah, penampilan Noh pun semakin memukau. So gorgeous!

3. Sexy dress





Di potret ini Yealimi Noh tampil sedikit lebih seksi mengenakan dress putih dengan aksen ruffles bertingkat serta material menerawang di bagian bawah. Ya, itu membuat paha mulusnya terlihat samar, termasuk rok mininya. Aura seksinya semakin terpancar saat Noh selonjoran manja di bawah sofa, apalagi rambutnya dibiarkan terurai begitu saja. Yealimi Noh memang tahu betul cara mencuri perhatian!

4. Mini dress Yealimi Noh tampil seksi mengenakan mini dress hijau tosca bermotif floral dengan aksen pita di bagian dada. Dia memadukan outfitnya dengan sneakers putih bergaya kasual. Rambutnya dibiarkan terurai manja untuk memberi kesan feminin yang manis. Sambil berpose candid dan tersenyum lebar, Yealimi Noh sukses bikin jantung netizen berdebar tak karuan! 5. Sporty style Kali ini Yealimi Noh tampil sporty memadukan long sleeve biru muda dengan mantel putih dan rok mini berwarna senada. Rambutnya dikepang satu, dibiarkan menjuntai ke depan agar lebih manis. Meski tak menyunggingkan senyum, Yealimi Noh tetap saja menawan! 6. Senyum manis memesona Yealimi Noh memiliki senyum manis nan memesona. Itu bisa dilihat jelas dalam potretnya yang satu ini. Noh tampil cantik mengenakan mini dress merah dengan kerah v-neck yang cukup rendah. Rambutnya dibiarkan terurai untuk memberi kesan anggun yang menawan. Dengan pulasan makeup flawless look, Yealimi Noh sukses bikin netizen terpana!