AKHIRNYA yang dinanti-nanti rilis. Video Musik BLACKPINK berjudul PINK VENOM resmi tayang, Jumat, 19 Agustus 2022, pukul 11.00 WIB.

Penayangan perdana video musik comeback BLACKPINK ini langsung menjadi sorotan utama di dunia. Berdasar pantauan MNC Portal, baru 2 jam diunggah sudah lebih dari 12 juta penonton yang melihat video musik tersebut.

Selain karena musiknya yang memang enak didengar, lalu ada kejutan Jennie nge-RAP, penonton akan dimanjakan oleh visual yang sangat luar biasa. Penampilan dance member BLACKPINK benar-benar memukau, pun juga pakaian yang mereka kenakan.

Ya, outfit keempat personil BLACKPINK jangan sampai Anda lewatkan untuk disimak. Jennie, Jisoo, Rose, dan Lisa BLACKPINK benar-benar memukau di video musik PINK VENOM ini.

Nah, MNC Portal coba memperlihatkan pada Anda 5 potret tampilan setiap memberi BLACKPINK di video musik yang langsung jadi trending nomor 1 di dunia tersebut. Seperti apa foto-fotonya?

1. Jennie





Menurut beberapa sumber, Jennie di scene awal ini tampil mengenakan koleksi ALAIA Fall 2022 ready to wear. Dress merah dengan statement masker yang tersambung dengan turtleneck membuat gayanya super edgy.

Terlebih jika dilihat detail, bandeau putih yang dikenakan Jennie menerawang, di balik sheer dress merah bermotifnya. Ia menambahkan semacam aksesori bunga mawar di kepalanya. Slaaay!

2. Rose





Rose tampil rock and roll dengan latex dress off shoulder. Menurut beberapa informasi, di penampilan ini Rose mengenakan kalung dari Tiffany & Co.

Menariknya lagi, kalau Anda sadari, di hampir semua scene Rose mengenakan pakaian serba hitam. Ini membuat fansnya benar-benar semakin jatuh hati.

3. Jisoo

Jisoo benar-benar menunjukkan taringnya di MV 'PINK VENOM' ini. Bagaimana tidak, dia menjadi pembuka dengan memainkan alat musik klasik khas Korea bernama geomungo dengan tampil mengenakan hanbok modern. Di momen itu, Anda bakal dibuat tercengang sekaligus takjub. Kemudian, dia tampil membelakangi bulan dengan tampilan layaknya 'sang dewi'. Di momen tersebut, Jisoo diketahui mengenakan laced corset rancangan Marina Eerie berwarna putih dengan ornamen kain yang ditempatkan di belakang tubuhnya. So fabulous! 4. Lisa Penampilan Lisa pun jangan sampai Anda lewatkan. Di scene awal, Lisa tampak sangat bold dengan gaya edgy bernuansa messy. Ia mengenakan twirl skirt dari ONRUSHW23FH dipadukan dengan crop top nude color dan semacam cape coklat tua full of texture. Gayanya di sini benar-benar menakjubkan. Super cool! So, itu dia sedikit cuplikan gaya penampilan Jennie, Rose, Jisoo, dan Lisa di video musik BLACKPINK terbaru yaitu PINK VENOM. Mereka benar-benar memberikan segalanya di momen comeback ini. Bukan hanya musik yang luar biasa, tapi juga penampilan yang sophisticated!